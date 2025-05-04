Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів
Київ • УНН
В Ізюмському районі палає ліс, вогонь вже на 20 гектарах. Через детонацію боєприпасів готується евакуація мешканців, ситуація складна через сильний вітер.
Площа лісової пожежі, яка спалахнула після атаки рф, охопила вже понад 20 га. У лісі детонують залишені окупантами боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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За словами голови Харківської ОВА, в Ізюмському районі спалахнула лісова пожежа, яка вже охопила площу у 20 гектарів.
У лісі детонують боєприпаси, залишені російськими військами під час окупації. Готується евакуація місцевих жителів, адже вогонь дістався до житлових будинків біля лісу
За його словами, на місці працюють підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки, а також працівники та техніка лісгоспів.
Через надзвичайно сильний вітер вогонь стрімко поширюється. Ситуація залишається складною, але контрольованою
Нагадаємо
Як повідомили у ДСНС, на території лісгоспів Харківської області триває ліквідація 11 пожеж, 5 з яких пов’язані з ворожими обстрілами.