На Харківщині спалахнули лісові пожежі через атаки рф

На території лісгоспів Харківської області триває ліквідація 11 пожеж, 5 з яких пов’язані з ворожими обстрілами, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Сьогодні вранці ворог завдав ударів реактивними системами залпового вогню по лісовим масивам Борівської громади Ізюмського району. В результаті обстрілів сталися пожежі на території Борівського лісництва на площі понад 2 га та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду на площі понад 5га.

Загалом, на території лісгоспів Харківської області триває ліквідація 11 пожеж, 5 з яких пов’язані з ворожими обстрілами. На місці подій працюють співробітники ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки, а також працівники та техніка лісгоспів