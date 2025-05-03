рф вдарила по Харкову, попередньо, термобаричними дронами, 51 постраждалий - прокуратура
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки БпЛА по Харкову 51 людина отримала поранення. росіяни, попередньо, використали термобаричні бойові частини, що спричинило масштабні руйнування та пожежі в чотирьох районах міста.
Російські війська, як попередньо встановлено, застосували для удару по Харкову ударні дрони з термобаричними бойовими частинами, 51 людина, серед яких двоє дітей, постраждали, повідомили в Офісі Генпрокурора у суботу, пише УНН.
Попередньо встановлено, що під час атаки російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення. Його використання є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права
Деталі
За даними слідства, 2 травня з 21:30 до 22:15 збройні сили рф здійснили масштабну атаку на Харків із застосуванням ударних безпілотників. Ворог застосував щонайменше 15 БпЛА.
Під обстрілами були чотири райони міста: Основʼянський, Слобідський, Салтівський та Київський. У місті зайнялись численні пожежі.
Різного ступеня тяжкості травми та гострий шок отримала 51 людина. Серед постраждалих двоє дівчат віком 11 та 16 років
Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства, магазини.
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