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рф вдарила по Харкову, попередньо, термобаричними дронами, 51 постраждалий - прокуратура

Київ • УНН

 • 950 перегляди

Внаслідок масованої атаки БпЛА по Харкову 51 людина отримала поранення. росіяни, попередньо, використали термобаричні бойові частини, що спричинило масштабні руйнування та пожежі в чотирьох районах міста.

рф вдарила по Харкову, попередньо, термобаричними дронами, 51 постраждалий - прокуратура

Російські війська, як попередньо встановлено, застосували для удару по Харкову ударні дрони з термобаричними бойовими частинами, 51 людина, серед яких двоє дітей, постраждали, повідомили в Офісі Генпрокурора у суботу, пише УНН.

Попередньо встановлено, що під час атаки російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення. Його використання є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

Деталі

За даними слідства, 2 травня з 21:30 до 22:15 збройні сили рф здійснили масштабну атаку на Харків із застосуванням ударних безпілотників. Ворог застосував щонайменше 15 БпЛА.

Під обстрілами були чотири райони міста: Основʼянський, Слобідський, Салтівський та Київський. У місті зайнялись численні пожежі.

Різного ступеня тяжкості травми та гострий шок отримала 51 людина. Серед постраждалих двоє дівчат віком 11 та 16 років

- вказали у прокуратурі.

Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства, магазини.

рф атакувала Україну "Іскандерами" та 183 дронами, збито 77 "шахедів": ситуація по регіонах03.05.25, 09:50 • 2828 переглядiв

Юлія Шрамко

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