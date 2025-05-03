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рф атакувала Україну "Іскандерами" та 183 дронами, збито 77 "шахедів": ситуація по регіонах

Київ • УНН

 • 1968 перегляди

У ніч на 3 травня рф атакувала Україну двома балістичними ракетами та 183 дронами. Збито 77 ударних БпЛА типу Shahed на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

рф атакувала Україну "Іскандерами" та 183 дронами, збито 77 "шахедів": ситуація по регіонах

росія вночі запустила по Україні дві балістичні ракети та 183 безпілотники, збито 77 ударних дронів, ще 73 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 травня ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської обл. та Криму, 183-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово - рф.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 77 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 73 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків)

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина.

Харківщина

За даними Харківської обласної прокуратури, 2 травня у період орієнтовно з 21:30 до 22:15 збройні сили рф здійснили масштабну атаку на Харків із застосуванням ударних безпілотників. Ворог застосував щонайменше 15 БпЛА, попередньо – типу "Герань-2". Під обстрілами були чотири райони міста: Основʼянський, Слобідський, Салтівський та Київський. У місті зайнялись численні пожежі. Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства, магазини тощо.

Різного ступеня тяжкості травми та гострий шок отримала 51 людина. Серед постраждалих двоє дівчат віком 11 та 16 років

- повідомили у прокуратурі.

Протягом минулої доби, за даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, від ворожих ударів на Харківщині постраждали 4 населені пункти та місто Харків. Внаслідок обстрілів загинув 47-річний чоловік у Куп’янську. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 11 КАБ; 3 FPV-дрони; 21 БпЛА типу "Шахед"; 28 БпЛА типу "Герань-2".

Сумщина

За даними Сумської ОВА, сьогодні вночі ворог завдав авіаційний удар по території Шосткинської громади. Попередньо загиблих і поранених немає. У результаті атаки пошкоджені об'єкти інфраструктури, житлові будинки, навчальний заклад, об'єкти соціальної сфери, автомобілі.

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби, за даними ОВА, поранено двох мирних жителів у Середино-Будській громаді Шосткинського району. Протягом доби, з ранку 2 травня до ранку 3 травня 2025 року, російські війська здійснили майже 130 обстрілів по 43 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіабомби FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА: майже 30 ударів КАБів; майже 30 скидань ВОГ з БпЛА; 25 атак FPV-дронами. Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: зокрема, у Сумській громаді пошкоджено будівлю поштового відділення.

Донеччина

За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за 2 травня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Новохатському і 1 у Клиновому. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

Миколаївщина

Миколаїв уночі, 3 травня, близько з 03:55 ворог атакував БпЛА типу "Shahed 131/136". Під ударом перебувала промислова інфраструктура. Постраждалих немає. У ніч на 3 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено вісім БпЛА типу "Shahed 131/136", повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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