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рф атаковала Украину "Искандерами" и 183 дронами, сбито 77 "шахедов": ситуация по регионам

Киев • УНН

 • 200 просмотра

В ночь на 3 мая рф атаковала Украину двумя баллистическими ракетами и 183 дронами. Сбито 77 ударных БпЛА типа Shahed на востоке, севере, юге и в центре страны.

рф атаковала Украину "Искандерами" и 183 дронами, сбито 77 "шахедов": ситуация по регионам

россия ночью запустила по Украине две баллистические ракеты и 183 беспилотника, сбито 77 ударных дронов, еще 73 - не достигли целей, сообщили в воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ПС ВСУ, в ночь на 3 мая враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской обл. и Крыма, 183-мя ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово - рф.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 77 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 73 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий)

- сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

Вследствие вражеской атаки, как указано, пострадали Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Николаевщина.

Харьковщина

По данным Харьковской областной прокуратуры, 2 мая в период ориентировочно с 21:30 до 22:15 вооруженные силы рф осуществили масштабную атаку на Харьков с применением ударных беспилотников. Враг применил не менее 15 БпЛА, предварительно - типа "Герань-2". Под обстрелами были четыре района города: Основянский, Слободской, Салтовский и Киевский. В городе загорелись многочисленные пожары. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебные заведения, автомобили, предприятия, магазины и т.д.

Разной степени тяжести травмы и острый шок получил 51 человек. Среди пострадавших две девушки в возрасте 11 и 16 лет

- сообщили в прокуратуре.

В течение минувших суток, по данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, от вражеских ударов на Харьковщине пострадали 4 населенных пункта и город Харьков. В результате обстрелов погиб 47-летний мужчина в Купянске. Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 11 КАБ; 3 FPV-дроны; 21 БпЛА типа "Шахед"; 28 БпЛА типа "Герань-2".

Сумщина

По данным Сумской ОВА, сегодня ночью враг нанес авиационный удар по территории Шосткинской громады. Предварительно погибших и раненых нет. В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, учебное заведение, объекты социальной сферы, автомобили.

Вследствие российских обстрелов территории области в течение суток, по данным ОВА, ранены двое мирных жителей в Середино-Будской громаде Шосткинского района. В течение суток, с утра 2 мая до утра 3 мая 2025 года, российские войска осуществили почти 130 обстрелов по 43 населенных пунктах в 14 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг активно применял управляемые авиабомбы FPV-дроны и сброс ВОГ с БпЛА: почти 30 ударов КАБов; почти 30 сбросов ВОГ с БпЛА; 25 атак FPV-дронами. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в частности, в Сумской громаде повреждено здание почтового отделения.

Донетчина

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за 2 мая россияне убили 4 жителей Донетчины: 3 в Новохатском и 1 в Клиновом. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения.

Николаевщина

Николаев ночью, 3 мая, около с 03:55 враг атаковал БпЛА типа "Shahed 131/136". Под ударом находилась промышленная инфраструктура. Пострадавших нет. В ночь на 3 мая силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено восемь БпЛА типа "Shahed 131/136", сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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