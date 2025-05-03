рф ударила по Харькову, предварительно, термобарическими дронами, 51 пострадавший - прокуратура

Российские войска, как предварительно установлено, применили для удара по Харькову ударные дроны с термобарическими боевыми частями, 51 человек, среди которых двое детей, пострадали, сообщили в Офисе Генпрокурора в субботу, пишет УНН.

Предварительно установлено, что во время атаки российская армия применила ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями. Такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что приводит к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам среди гражданского населения. Его использование особенно опасно и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права