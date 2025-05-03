рф ударила по Харькову, предварительно, термобарическими дронами, 51 пострадавший - прокуратура

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него
Эксклюзив
06:30 • 6968 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

06:01 • 18089 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 26065 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 48236 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 44311 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 49148 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 68216 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 84354 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 46240 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

2 мая, 05:30 • 52077 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+22°
7.2м/с
29%
746 мм
Популярные новости

Атака дронов: в Крыму и нескольких регионах рф раздаются взрывы

2 мая, 23:29 • 5060 просмотра

В россии на путина оказывается давление после подписания соглашения между Украиной и США - The Washington Post

3 мая, 00:59 • 31887 просмотра

Штурмовики ВСУ показали эффектное уничтожение миномета, склада БК и пехоты оккупантов

3 мая, 02:55 • 6082 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

04:30 • 13770 просмотра

Украинские военные примут участие в параде в Великобритании 5 мая

06:03 • 7056 просмотра
публикации

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

06:01 • 18082 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

04:30 • 13827 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 54629 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

2 мая, 14:18 • 63683 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 84353 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

2 мая, 18:47 • 20842 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

2 мая, 17:00 • 44311 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

2 мая, 14:45 • 22581 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

2 мая, 13:46 • 26594 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

2 мая, 12:04 • 26546 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

рф ударила по Харькову, предварительно, термобарическими дронами, 51 пострадавший - прокуратура

Киев • УНН

 • 960 просмотра

В результате массированной атаки БпЛА по Харькову 51 человек получил ранения. россияне, предварительно, использовали термобарические боевые части, что повлекло масштабные разрушения и пожары в четырех районах города.

рф ударила по Харькову, предварительно, термобарическими дронами, 51 пострадавший - прокуратура

Российские войска, как предварительно установлено, применили для удара по Харькову ударные дроны с термобарическими боевыми частями, 51 человек, среди которых двое детей, пострадали, сообщили в Офисе Генпрокурора в субботу, пишет УНН.

Предварительно установлено, что во время атаки российская армия применила ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями. Такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что приводит к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам среди гражданского населения. Его использование особенно опасно и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, 2 мая с 21:30 до 22:15 вооруженные силы рф осуществили масштабную атаку на Харьков с применением ударных беспилотников. Враг применил не менее 15 БпЛА.

Под обстрелами были четыре района города: Основянский, Слободской, Салтовский и Киевский. В городе загорелись многочисленные пожары.

Различной степени тяжести травмы и острый шок получил 51 человек. Среди пострадавших две девушки в возрасте 11 и 16 лет

- указали в прокуратуре.

Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебные заведения, автомобили, предприятия, магазины.

рф атаковала Украину "Искандерами" и 183 дронами, сбито 77 "шахедов": ситуация по регионам03.05.25, 09:50 • 2832 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
Харьков
Brent
$61.56
Bitcoin
$96,327.20
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,825.33