рф ударила по Харькову, предварительно, термобарическими дронами, 51 пострадавший - прокуратура
Киев • УНН
В результате массированной атаки БпЛА по Харькову 51 человек получил ранения. россияне, предварительно, использовали термобарические боевые части, что повлекло масштабные разрушения и пожары в четырех районах города.
Российские войска, как предварительно установлено, применили для удара по Харькову ударные дроны с термобарическими боевыми частями, 51 человек, среди которых двое детей, пострадали, сообщили в Офисе Генпрокурора в субботу, пишет УНН.
Предварительно установлено, что во время атаки российская армия применила ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями. Такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что приводит к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам среди гражданского населения. Его использование особенно опасно и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права
Детали
По данным следствия, 2 мая с 21:30 до 22:15 вооруженные силы рф осуществили масштабную атаку на Харьков с применением ударных беспилотников. Враг применил не менее 15 БпЛА.
Под обстрелами были четыре района города: Основянский, Слободской, Салтовский и Киевский. В городе загорелись многочисленные пожары.
Различной степени тяжести травмы и острый шок получил 51 человек. Среди пострадавших две девушки в возрасте 11 и 16 лет
Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебные заведения, автомобили, предприятия, магазины.
рф атаковала Украину "Искандерами" и 183 дронами, сбито 77 "шахедов": ситуация по регионам03.05.25, 09:50 • 2832 просмотра