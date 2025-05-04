В Харьковской области вспыхнули лесные пожары из-за атак рф

На территории лесхозов Харьковской области продолжается ликвидация 11 пожаров, 5 из которых связаны с вражескими обстрелами, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Сегодня утром враг нанес удары реактивными системами залпового огня по лесным массивам Боровской громады Изюмского района. В результате обстрелов произошли пожары на территории Боровского лесничества на площади более 2 га и на территории Регионального ландшафтного парка Червонооскольского природно-заповедного фонда на площади более 5 га.

В общем, на территории лесхозов Харьковской области продолжается ликвидация 11 пожаров, 5 из которых связаны с вражескими обстрелами. На месте событий работают сотрудники ГСЧС, в том числе пиротехнические расчеты, а также работники и техника лесхозов - сообщили спасатели.

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