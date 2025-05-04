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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
3 мая, 09:33 • 41636 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

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В Харьковской области вспыхнули лесные пожары из-за атак рф

Киев • УНН

 • 570 просмотра

В результате обстрелов из РСЗО по лесным массивам Боровской громады возникли пожары на площади более 7 га. На местах работают спасатели и пиротехнические расчеты.

В Харьковской области вспыхнули лесные пожары из-за атак рф

На территории лесхозов Харьковской области продолжается ликвидация 11 пожаров, 5 из которых связаны с вражескими обстрелами, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Сегодня утром враг нанес удары реактивными системами залпового огня по лесным массивам Боровской громады Изюмского района. В результате обстрелов произошли пожары на территории Боровского лесничества на площади более 2 га и на территории Регионального ландшафтного парка Червонооскольского природно-заповедного фонда на площади более 5 га.

В общем, на территории лесхозов Харьковской области продолжается ликвидация 11 пожаров, 5 из которых связаны с вражескими обстрелами. На месте событий работают сотрудники ГСЧС, в том числе пиротехнические расчеты, а также работники и техника лесхозов 

- сообщили спасатели.

рф ударила по Харькову, предварительно, термобарическими дронами, 51 пострадавший - прокуратура03.05.25, 11:19 • 3730 просмотров

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