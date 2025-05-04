Хуситам впервые удалось атаковать аэропорт Тель-Авива, есть раненые
Киев • УНН
Израильская армия подтвердила, что осколки ракеты хуситов попали в аэропорт Тель-Авива. В результате атаки ранения получили восемь человек, министр обороны Израиля пригрозил жестким ответом.
Израильская армия подтвердила факт попадания осколков ракеты хуситов в аэропорт Тель-Авива. До 8 человек получили травмы.
Передает УНН со ссылкой на AFP и Spiegel.
Детали
По данным израильской армии, аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве был поражен ракетным обстрелом из Йемена. По данным спасательной службы "Маген Давид Адом", восемь человек получили ранения. Хуситам впервые удалось нанести ракетный удар по периметру аэропорта в Тель-Авиве. Израильская армия подтвердила факт попадания частей ракеты.
Согласно кадрам, которыми поделились израильские СМИ, в аэропорту был виден шлейф дыма. Было слышно, как пассажиры кричали и искали укрытие. Снаряд оставил глубокую воронку в земле, прилегающая дорога была засыпана грязью.
После этой атаки министр обороны Израиль Кац пригрозил контратакой, которая будет в разы тяжелее.
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Напомним
Израиль планирует расширить наступление в Газе в течение нескольких дней и мобилизует десятки тысяч резервистов. Их разместят на границах с Ливаном и Западном берегу.