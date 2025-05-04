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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 22283 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

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Ізраїль готується розширити військову операцію в Газі та мобілізує резервістів

Київ • УНН

 • 434 перегляди

Ізраїль планує розширити наступ у Газі протягом кількох днів та мобілізує десятки тисяч резервістів. Їх розмістять на кордонах з Ліваном і Західному березі.

Ізраїль готується розширити військову операцію в Газі та мобілізує резервістів

Ізраїль готується розширити свою військову операцію в Газі, ймовірно, впродовж кількох днів. На тлі можливого наступу країна почне мобілізацію десятків тисяч резервістів. Про це пише агенція Reuters, видання BloombergThe Times of Israel, передає УНН.

Деталі

У суботу, 03 травня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що ввечері надсилає десятки тисяч наказів про призов резервістам, оскільки військові мають намір значно розширити свій наступ проти ХАМАС у секторі Гази.

За словами людини, знайомої з ситуацією, Ізраїль готується розширити свою військову операцію в секторі Газа, можливо протягом кількох днів, і незабаром почне заклик десятків тисяч резервістів

- йдеться у дописі Bloomberg.

Резервісти будуть розміщені на кордоні Ізраїлю з Ліваном і на окупованому Західному березі, замінивши солдатів регулярної армії, які очолять новий наступ у Газі.

У п'ятницю, під час консультацій з питань безпеки, військові представили Нетаньягу запланований наступ у Газі, який вимагатиме значної мобілізації.

На неділю заплановане засідання кабінету міністрів безпеки Ізраїлю, щоб міністри могли проголосувати за схвалення військових планів, затверджених Нетаньягу.

Резервістів розгорнуть на кордоні Ізраїлю з Ліваном та на окупованому Західному березі річки Йордан, замінивши регулярних солдатів, які очолять новий наступ у Газі.

Нагадаємо

Напередодні ВПС Ізраїлю завдали удару по території палацу Хусейна аш-Шараа в Дамаску. В уряді заявили, що це сигнал сирійському режиму щодо недопущення загроз друзькій меншині.  

Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах та інфраструктурі Сирії: є жертви03.05.25, 02:10 • 3300 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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