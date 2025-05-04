Ізраїль готується розширити військову операцію в Газі та мобілізує резервістів
Київ • УНН
Ізраїль планує розширити наступ у Газі протягом кількох днів та мобілізує десятки тисяч резервістів. Їх розмістять на кордонах з Ліваном і Західному березі.
Ізраїль готується розширити свою військову операцію в Газі, ймовірно, впродовж кількох днів. На тлі можливого наступу країна почне мобілізацію десятків тисяч резервістів. Про це пише агенція Reuters, видання Bloomberg, The Times of Israel, передає УНН.
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У суботу, 03 травня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що ввечері надсилає десятки тисяч наказів про призов резервістам, оскільки військові мають намір значно розширити свій наступ проти ХАМАС у секторі Гази.
За словами людини, знайомої з ситуацією, Ізраїль готується розширити свою військову операцію в секторі Газа, можливо протягом кількох днів, і незабаром почне заклик десятків тисяч резервістів
Резервісти будуть розміщені на кордоні Ізраїлю з Ліваном і на окупованому Західному березі, замінивши солдатів регулярної армії, які очолять новий наступ у Газі.
У п'ятницю, під час консультацій з питань безпеки, військові представили Нетаньягу запланований наступ у Газі, який вимагатиме значної мобілізації.
На неділю заплановане засідання кабінету міністрів безпеки Ізраїлю, щоб міністри могли проголосувати за схвалення військових планів, затверджених Нетаньягу.
Резервістів розгорнуть на кордоні Ізраїлю з Ліваном та на окупованому Західному березі річки Йордан, замінивши регулярних солдатів, які очолять новий наступ у Газі.
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