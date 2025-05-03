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Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах та інфраструктурі Сирії: є жертви

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Вночі 3 травня Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах, зенітним гарматам та ракетній інфраструктурі в Сирії. Загинула людина, ще четверо отримали поранення.

Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах та інфраструктурі Сирії: є жертви

Ізраїль в ніч на суботу, 3 травня, завдав ударів по Сирії. Про це повідомляє УНН із посиланням на ЦАХАЛ,

Деталі

"Нещодавно Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по військовому об’єкту, зенітним гарматам і ракетній інфраструктурі "земля-повітря" в Сирії", - йдеться у повідомленні.

За даними Reuters, що посилається на сирійське державне інформаційне агентство SANA, удари були спрямовані на провінціям Дамаск, Хама і Дераа. Одна людина загинула, ще 4 були поранені.

Нагадаємо

Напередодні ВПС Ізраїлю завдали удару по території палацу Хусейна аш-Шараа в Дамаску. В уряді заявили, що це сигнал сирійському режиму щодо недопущення загроз друзькій меншині.

У березні Армія оборони Ізраїлю завдала удару по командному центру терористів у Дамаску. У ЦАХАЛ зазначили, що командний центр використовувався для планування та керування терористичною діяльністю "Палестинського ісламського джихаду" проти держави Ізраїль.

Ізраїль та ХАМАС близькі до угоди про мир - Reuters29.04.25, 04:01 • 3441 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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