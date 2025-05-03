Израиль нанес удары по военным объектам и инфраструктуре Сирии: есть жертвы

Израиль в ночь на субботу, 3 мая, нанес удары по Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦАХАЛ,

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"Недавно Армия обороны Израиля нанесла удары по военному объекту, зенитным пушкам и ракетной инфраструктуре "земля-воздух" в Сирии", - говорится в сообщении.

По данным Reuters, ссылающегося на сирийское государственное информационное агентство SANA, удары были направлены на провинции Дамаск, Хама и Дераа. Один человек погиб, еще 4 были ранены.

Напомним

Накануне ВВС Израиля нанесли удар по территории дворца Хусейна аш-Шараа в Дамаске. В правительстве заявили, что это сигнал сирийскому режиму о недопущении угроз друзскому меньшинству.

В марте Армия обороны Израиля нанесла удар по командному центру террористов в Дамаске. В ЦАХАЛ отметили, что командный центр использовался для планирования и управления террористической деятельностью "Палестинского исламского джихада" против государства Израиль.

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