Ізраїль завдав удару по території палацу президента Сирії в Дамаску
Київ • УНН
ВПС Ізраїлю завдали удару по території палацу Хусейна аш-Шараа в Дамаску. В уряді заявили, що це сигнал сирійському режиму щодо недопущення загроз друзькій меншині.
Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по території палацу президента Сирії. Про це повідомляє Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю, інформує УНН.
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"Нещодавно винищувачі ЦАХАЛ завдали удару по території палацу Хусейна аш-Шараа в Дамаску", - йдеться у повідомленні.
Тим часом видання The Times of Israel опублікувало спільну заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Ісраеля Каца з приводу удару.
"Це чіткий сигнал сирійському режиму. Ми не допустимо перекидання сил на південь від Дамаска або будь-якої загрози друзькій громаді", - йдеться у заяві.
Нагадаємо
У березні Армія оборони Ізраїлю завдала удару по командному центру терористів у Дамаску. У ЦАХАЛ зазначили, що командний центр використовувався для планування та керування терористичною діяльністю "Палестинського ісламського джихаду" проти держави Ізраїль.
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