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Ізраїль завдав удару по території палацу президента Сирії в Дамаску

Київ • УНН

 • 1104 перегляди

ВПС Ізраїлю завдали удару по території палацу Хусейна аш-Шараа в Дамаску. В уряді заявили, що це сигнал сирійському режиму щодо недопущення загроз друзькій меншині.

Ізраїль завдав удару по території палацу президента Сирії в Дамаску

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по території палацу президента Сирії. Про це повідомляє Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю, інформує УНН.

Деталі

"Нещодавно винищувачі ЦАХАЛ завдали удару по території палацу Хусейна аш-Шараа в Дамаску", - йдеться у повідомленні.

Тим часом видання The Times of Israel опублікувало спільну заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Ісраеля Каца з приводу удару.

"Це чіткий сигнал сирійському режиму. Ми не допустимо перекидання сил на південь від Дамаска або будь-якої загрози друзькій громаді", - йдеться у заяві.

Нагадаємо

У березні Армія оборони Ізраїлю завдала удару по командному центру терористів у Дамаску. У ЦАХАЛ зазначили, що командний центр використовувався для планування та керування терористичною діяльністю "Палестинського ісламського джихаду" проти держави Ізраїль.

росія відмовилася видати Асада в обмін на збереження військової присутності у Сирії23.04.25, 20:05 • 4921 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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