Израиль нанес удар по территории дворца президента Сирии в Дамаске

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по территории дворца президента Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля, информирует УНН.

Детали

"Недавно истребители ЦАХАЛ нанесли удар по территории дворца Хусейна аш-Шараа в Дамаске", - говорится в сообщении.

Тем временем издание The Times of Israel опубликовало совместное заявление премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны Исраэля Каца по поводу удара.

"Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим переброски сил к югу от Дамаска или любой угрозы друзской общине", - говорится в заявлении.

Напомним

В марте Армия обороны Израиля нанесла удар по командному центру террористов в Дамаске. В ЦАХАЛ отметили, что командный центр использовался для планирования и управления террористической деятельностью "Палестинского исламского джихада" против государства Израиль.

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