Израиль нанес удар по территории дворца президента Сирии в Дамаске
Киев • УНН
ВВС Израиля нанесли удар по территории дворца Хусейна аш-Шараа в Дамаске. В правительстве заявили, что это сигнал сирийскому режиму о недопущении угроз друзскому меньшинству.
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по территории дворца президента Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля, информирует УНН.
Детали
"Недавно истребители ЦАХАЛ нанесли удар по территории дворца Хусейна аш-Шараа в Дамаске", - говорится в сообщении.
Тем временем издание The Times of Israel опубликовало совместное заявление премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны Исраэля Каца по поводу удара.
"Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим переброски сил к югу от Дамаска или любой угрозы друзской общине", - говорится в заявлении.
Напомним
В марте Армия обороны Израиля нанесла удар по командному центру террористов в Дамаске. В ЦАХАЛ отметили, что командный центр использовался для планирования и управления террористической деятельностью "Палестинского исламского джихада" против государства Израиль.
россия отказалась выдать Асада в обмен на сохранение военного присутствия в Сирии23.04.25, 20:05 • 4921 просмотр