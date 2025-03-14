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Ізраїль завдав удару по командному центру Ісламського джихаду в Дамаску

Київ • УНН

 • 29035 перегляди

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по командному центру терористів у Дамаску. Також завдано удару по інфраструктурі Хезболли в Лівані, де вироблялася та зберігалася стратегічна зброя.

Ізраїль завдав удару по командному центру Ісламського джихаду в Дамаску

Армія оборони Ізраїлю (АОІ) на основі даних розвідки завдала удару по командному центру терористичної організації "Палестинський ісламський джихад" у Дамаску (Сирія). Відовідне відео оприлюднене у Telegram-каналі АОІ, повідомляє УНН.

Деталі

Там зазначили, що командний центр використовувався для планування та керування терористичною діяльністю "Палестинського ісламського джихаду" проти держави Ізраїль.

Армія оборони Ізраїлю не дозволить терористичним організаціям закріпитися на території Сирії та діяти проти держави Ізраїль, і дасть рішучу відповідь на будь-яке таке закріплення. Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме діяти проти палестинських терористичних організацій, де це буде необхідно, і продовжуватиме діяти для захисту громадян Держави Ізраїль

- йдеться у повідомленні АОІ.

Крім того, у четвер ізраїльські військові завдали удару по інфраструктурі на місці, яке терористичне угруповання "Хезболла" використовувала для виробництва та зберігання стратегічної зброї в районі Бекаа в Лівані.

"Армія оборони Ізраїлю продовжить свою діяльність, щоб усунути будь-яку загрозу Державі Ізраїль", - резюмували у АОІ.

Нагадаємо

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Хусити погрожують атаками на ізраїльські судна у Червоному та Аравійському морях12.03.25, 09:42 • 12886 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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