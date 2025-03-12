Хусити погрожують атаками на ізраїльські судна у Червоному та Аравійському морях

Єменські повстанці-хусити попередили судноплавні компанії, що "будь-яке ізраїльське судно", яке пропливає в прилеглих близькосхідних водах, тепер є мішенню.

Передає УНН із посиланням на Associated Press.

Бойовики-хусити з Ємену оголосили про відновлення атак на ізраїльські судна після закінчення чотириденного терміну, встановленого Ізраїлем для поновлення поставок гуманітарної допомоги в Газу. У своїй заяві хусити заявили, що вони "відновлять заборону на прохід усіх ізраїльських суден" у Червоному морі, Аравійському морі, Баба-ель-Мандебській протоці та Аденській затоці.

Ми сподіваємося, що буде зрозуміло, що дії, вжиті (збройними силами хуситів)... виникли в глибокому сенсі релігійної, гуманітарної та моральної відповідальності перед пригнобленим палестинським народом, і мають своєю метою чинити тиск на узурповане ізраїльське утворення, щоб воно поставило хрести в напрямку сектора Газа та дозволило приплив допомоги, включаючи продовольство та медичні засоби - йдеться в заяві.

На даний момент немає ознак будь-яких атак на навігаційну систему. Ізраїльська армія поки не відповіла на запит про коментарі.

Нагадаємо

Єменські повстанці-хусити звільнили 25 членів екіпажу судна Galaxy Leader, серед яких були українці. Звільнення відбулося за посередництва Оману як частина угоди про припинення вогню в Секторі Гази.

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