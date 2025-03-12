Хуситы угрожают атаками на израильские суда в Красном и Аравийском морях

Йеменские повстанцы-хуситы предупредили судоходные компании, что "любое израильское судно", проплывающее в близлежащих ближневосточных водах, теперь является мишенью.

Передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Боевики-хуситы из Йемена объявили о возобновлении атак на израильские суда после окончания четырехдневного срока, установленного Израилем для возобновления поставок гуманитарной помощи в Газу. В своем заявлении хуситы заявили, что они "возобновят запрет на проход всех израильских судов" в Красном море, Аравийском море, Баба-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе.

Мы надеемся, что будет понятно, что действия, предпринятые (вооруженными силами хуситов)... возникли в глубоком смысле религиозной, гуманитарной и моральной ответственности перед угнетенным палестинским народом, и имеют своей целью оказать давление на узурпированное израильское образование, чтобы оно поставило кресты в направлении сектора Газа и позволило приток помощи, включая продовольствие и медицинские средства