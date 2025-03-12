Хуситы угрожают атаками на израильские суда в Красном и Аравийском морях
Киев • УНН
Йеменские повстанцы-хуситы заявили о возобновлении атак на израильские суда в близлежащих водах. Это произошло после истечения срока, установленного Израилю для поставок помощи в Газу.
Йеменские повстанцы-хуситы предупредили судоходные компании, что "любое израильское судно", проплывающее в близлежащих ближневосточных водах, теперь является мишенью.
Передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Боевики-хуситы из Йемена объявили о возобновлении атак на израильские суда после окончания четырехдневного срока, установленного Израилем для возобновления поставок гуманитарной помощи в Газу. В своем заявлении хуситы заявили, что они "возобновят запрет на проход всех израильских судов" в Красном море, Аравийском море, Баба-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе.
Мы надеемся, что будет понятно, что действия, предпринятые (вооруженными силами хуситов)... возникли в глубоком смысле религиозной, гуманитарной и моральной ответственности перед угнетенным палестинским народом, и имеют своей целью оказать давление на узурпированное израильское образование, чтобы оно поставило кресты в направлении сектора Газа и позволило приток помощи, включая продовольствие и медицинские средства
На данный момент нет признаков каких-либо атак на навигационную систему. Израильская армия пока не ответила на запрос о комментариях.
Напомним
Йеменские повстанцы-хуситы освободили 25 членов экипажа судна Galaxy Leader, среди которых были украинцы. Освобождение произошло при посредничестве Омана как часть соглашения о прекращении огня в Секторе Газы.
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