Єменські хусити звільнили екіпаж захопленого у 2023 році судна: серед членів команди українці

Єменські хусити звільнили екіпаж торгового судна Galaxy Leader, яке було захоплене в Червоному морі в листопаді 2023 року. Серед звільнених членів екіпажу були моряки з п'яти країн, зокрема з України. Про це в середу, 22 січня, повідомило агенство Associated Press (АР), передає УНН.

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За даними АР, звільнення 25 моряків сталося за посередництва Оману.

Оман не відразу визнав звільнення, хоча літак Королівських ВПС Оману вилетів до Ємену в середу й знову злетів приблизно через годину після заяви хуситів. Хусити також повідомили, що ХАМАС окремо запросив звільнення екіпажу судна з 25 осіб, серед яких моряки з Філіппін, Болгарії, Румунії, України та Мексики - йдеться у дописі АР.

У заяві хуситів йдеться, що цей крок є частиною угоди про припинення вогню в Секторі Гази.

Ханс Грундберг, спеціальний посланник ООН у Ємені, назвав звільнення екіпажу "зворушливою новиною, яка покладе край затриманню та розлуці, яких вони та їхні сім'ї зазнавали понад рік".

Це крок у правильному напрямку, і я закликаю продовжувати ці позитивні кроки на всіх фронтах, включно з припиненням морських атак - сказав Ханс Грундберг.

Повстанці-хусити раніше заявили, що захопили Galaxy Leader через його зв'язок з Ізраїлем. Як зазначається, судно під прапором Багамських островів нібито пов'язане з ізраїльським мільярдером Авраамом "Рамі" Унгаром, який відомий як один із найбагатших людей в Ізраїлі.

Представник власників Galaxy Leader у середу не дав жодних коментарів - пише видання.

За інформацією АР, у понеділок, 20 січня, хусіти дали зрозуміти, що тепер вони обмежать свої атаки в коридорі Червоного моря лише судами, пов'язаними з Ізраїлем після початку припинення вогню в секторі Газа, але попередили, що більш масштабні атаки можуть відновитися в разі потреби.

Однак цього, найімовірніше, буде недостатньо, щоб спонукати світові компанії повернутися на маршрут, який має вирішальне значення для поставок вантажів та енергоносіїв між Азією та Європою. Їхні атаки вдвічі скоротили трафік через регіон, що серйозно зменшило доходи Єгипту, який управляє Суецьким каналом, що з'єднує Червоне море із Середземним.

Офіційно Україна поки що не коментувала звільнення своїх громадян з єменського полону.

Нагадаємо

За даними ООН, єменські хусити збільшили свою чисельність до 350 тисяч бійців та отримують підтримку від Ірану. Група здійснила понад 130 атак на кораблі в Червоному морі з листопада 2023 року.