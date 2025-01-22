Йеменские хуситы освободили экипаж захваченного в 2023 году судна: среди членов команды украинцы

Йеменские хуситы освободили экипаж торгового судна Galaxy Leader, которое было захвачено в Красном море в ноябре 2023 года. Среди освобожденных членов экипажа были моряки из пяти стран, в том числе из Украины. Об этом в среду, 22 января, сообщило агенство Associated Press (АР), передает УНН.

Детали

По данным АР, освобождение 25 моряков произошло при посредничестве Омана.

Оман не сразу признал освобождение, хотя самолет Королевских ВВС Омана вылетел в Йемен в среду и снова взлетел примерно через час после заявления хуситов. Хуситы также сообщили, что ХАМАС отдельно запросил освобождение экипажа судна из 25 человек, среди которых моряки из Филиппин, Болгарии, Румынии, Украины и Мексики - говорится в заметке АР.

В заявлении хуситов говорится, что этот шаг является частью соглашения о прекращении огня в Секторе Газа.

Ханс Грундберг, специальный посланник ООН в Йемене, назвал освобождение экипажа "трогательной новостью, которая положит конец задержанию и разлуке, которым они и их семьи подвергались более года".

Это шаг в правильном направлении, и я призываю продолжать эти позитивные шаги на всех фронтах, включая прекращение морских атак - сказал Ханс Грундберг.

Повстанцы-хуситы ранее заявили, что захватили Galaxy Leader из-за его связи с Израилем. Как отмечается, судно под флагом Багамских островов якобы связано с израильским миллиардером Авраамом "Рами" Унгаром, который известен как один из самых богатых людей в Израиле.

Представитель владельцев Galaxy Leader в среду не дал никаких комментариев - пишет издание.

По информации АР, в понедельник, 20 января, хуситы дали понять, что теперь они ограничат свои атаки в коридоре Красного моря только судами, связанными с Израилем после начала прекращения огня в секторе Газа, но предупредили, что более масштабные атаки могут возобновиться в случае необходимости.

Однако этого, скорее всего, будет недостаточно, чтобы побудить мировые компании вернуться на маршрут, который имеет решающее значение для поставок грузов и энергоносителей между Азией и Европой. Их атаки вдвое сократили трафик через регион, что серьезно уменьшило доходы Египта, который управляет Суэцким каналом, соединяющим Красное море со Средиземным.

Официально Украина пока не комментировала освобождение своих граждан из йеменского плена.

Напомним

По данным ООН, йеменские хуситы увеличили свою численность до 350 тысяч бойцов и получают поддержку от Ирана. Группа совершила более 130 атак на корабли в Красном море с ноября 2023 года.