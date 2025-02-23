В столице Ливана тысячи людей собрались на похороны бывшего лидера «Хезболлы»

На крупнейшем стадионе Ливана и его окрестностях собралось более 50 тысяч человек.

Передает УНН со ссылкой на Аljazeera и SWI.

Десятки тысяч людей начали прибыли в воскресенье в Бейрут на церемонию похорон лидера Хезболлы Хасана Насраллы. По данным СМИ, большие толпы участников, общим количеством более 50 000 человек, сопровождали похоронную церемонию, направляясь пешком из всех регионов Ливана к спортивной арене Камиль Шамун. Отмечается, что процессия столкнулась с большими пробками на дороге (речь идет о Сидон-Бейрут и Бекаа-Бейрут), - в результате большой толпы и непогоды.

Призыв к широкому участию в похоронной процессии ранее был объявлен генеральным секретарем Хезболлы Наимом Касемом:

Мы хотим превратить эти похороны в проявление поддержки и подтверждение линии и подхода, и мы гордимся этим - заявил он.

По данным СМИ, в траурной поцессии происходило следующее:

В начале была зачитана речь религиозного лидера Ирана Али Хаменеи. После молитвы украшенные гробы Насраллы и также убитого чиновника Хашима Сафи ад-Дина медленно внесли на стадион.

Оба гроба были задрапированы желтыми тканями - цвета Хезболлы. Увидев гробы, толпа взорвалась ура, а затем молча наблюдала за шествием к стадиону.

Среди прочего планировалось выступление генерального секретаря Хизбаллы Наима Кассима. Кроме Хаменеи и делегации важных священнослужителей, на похоронах присутствовали и другие выдающиеся иранцы, в частности министр иностранных дел Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, а также высокопоставленные представители Корпуса стражей революции.

Напомним,

Израиль в сентябре 2024 года нанес массированный удар по Бейруту, в результате которого, как заявили в ЦАХАЛ, был убит Насралла.

Армия обороны Израиля уже ликвидировала не только лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу, но и двух его преемников. Шиитский священнослужитель Наим Касем стал новым лидером Хезболлы после смерти Хасана Насраллы.