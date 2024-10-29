Наїм Касем - новий лідер угруповання Хезболла після смерті Насралли
Київ • УНН
Шиїтський священнослужитель Наїм Касем став новим лідером Хезболли після смерті Хасана Насралли. Колишній лідер загинув внаслідок ізраїльського авіаудару в Бейруті 27 вересня.
Шиїтський священнослужитель Касем очолить Хезболлу, замість вбитого Насралли.
Пише УНН із посиланням на Еuronews.
Ліванський рух "Хезболла" оголосив, що обрав своїм лідером шиїтського священнослужителя Наїма Касема. За повідомленнями іноземних агентств, він замінить колишнього лідера "Хезболли" Хасана Насраллу, який був убитий в результаті ізраїльського авіаудару в Бейруті 27 вересня.
Довідково
Наїм Касем був призначений заступником лідера ліванського угруповання бойовиків у 1991 році, тодішнім лідером Аббасом аль-Мусаві. Він зберіг цю роль, коли Насралла став главою угруповання після смерті Аль-Мусаві.
Хоча багато хто вважає, що йому бракує харизми й ораторських здібностей колишнього лідера, Касем часто був публічним обличчям групи і продовжував з'являтися на мітингах і церемоніях після того, як Насралла переховувався від Ізраїлю.
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Протягом багатьох років Касем також давав інтерв'ю іноземним журналістам. У 2005 році він написав книгу з історії "Хезболли", в якій запропонував погляд на організацію зсередини.
Доповнення
Хасан Насралла загинув під час авіаудару в Бейруті. За словами джерела служби безпеки Reuters, це був найбільший удар ізраїльських ВПС по передмісті Бейрута Дахія, яке вважається оплотом "Хезболли".
Насралла перейшов на посаду в 1992 році після того, як Ізраїль усунув співзасновника та попереднього лідера Аббаса аль-Мусаві. Під керівництвом Насралли група була перетворена в політичну структуру і отримала представництво в парламенті Лівану.
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