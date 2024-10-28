Багато людей загинуло під час нападу Ізраїлю на Ліван
Київ • УНН
Внаслідок ізраїльських ударів по трьох районах Лівану загинула 21 особа. Серед загиблих - медсестра та рятувальники, близько 40 людей отримали поранення.
У Лівані загинули щонайменше 21 особа внаслідок ізраїльських атак. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
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За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, ударів зазнали три різні райони, зокрема Харет-Саїд, розташований поблизу портового міста Сідон, де загинули дев'ятеро людей і майже 40 отримали поранення.
Також повідомляється, що в селі Айн-Баал загинули щонайменше шість осіб, серед яких медсестра і троє рятувальників. Ще п'ятеро людей стали жертвами нападу в районі Бурдж-ель-Шемаль.