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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Многие человек погибли во время нападения Израиля на Ливан

Киев  •  УНН

01:30 • 1733 просмотра

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В результате израильских ударов по трем районам Ливана погиб 21 человек. Среди погибших - медсестра и спасатели, около 40 человек получили ранения.

В Ливане погибли по меньшей мере 21 человек в результате израильских атак. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

По данным Министерства здравоохранения Ливана, ударам подверглись три разных района, в том числе Харет-Саид, расположенный вблизи портового города Сидон, где погибли девять человек и почти 40 получили ранения.

Также сообщается, что в деревне Айн-Баал погибли по меньшей мере шесть человек, среди которых медсестра и трое спасателей. Еще пять человек стали жертвами нападения в районе Бурдж-эль-Шемаль.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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