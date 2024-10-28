Многие человек погибли во время нападения Израиля на Ливан

В Ливане погибли по меньшей мере 21 человек в результате израильских атак. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

По данным Министерства здравоохранения Ливана, ударам подверглись три разных района, в том числе Харет-Саид, расположенный вблизи портового города Сидон, где погибли девять человек и почти 40 получили ранения.

Также сообщается, что в деревне Айн-Баал погибли по меньшей мере шесть человек, среди которых медсестра и трое спасателей. Еще пять человек стали жертвами нападения в районе Бурдж-эль-Шемаль.