Наим Касем - новый лидер группировки Хезболла после смерти Насраллы
Киев • УНН
Шиитский священнослужитель Наим Касем стал новым лидером Хезболлы после смерти Хасана Насраллы. Бывший лидер погиб в результате израильского авиаудара в Бейруте 27 сентября.
Шиитский священнослужитель Касем возглавит Хезболлу, вместо убитого Насраллы.
Пишет УНН со ссылкой на Еuronews.
Ливанское движение "Хезболла" объявило, что избрало своим лидером шиитского священнослужителя Наима Касема. По сообщениям иностранных агентств, он заменит бывшего лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу, который был убит в результате израильского авиаудара в Бейруте 27 сентября.
Справочно
Наим Касем был назначен заместителем лидера ливанской группировки боевиков в 1991 году, тогдашним лидером Аббасом аль-Мусави. Он сохранил эту роль, когда Насралла стал главой группировки после смерти Аль-Мусави.
Хотя многие считают, что ему не хватает харизмы и ораторских способностей бывшего лидера, Касем часто был публичным лицом группы и продолжал появляться на митингах и церемониях после того, как Насралла скрывался от Израиля.
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В течение многих лет Касем также давал интервью иностранным журналистам. В 2005 году он написал книгу по истории "Хезболлы", в которой предложил взгляд на организацию изнутри.
Дополнение
Хасан Насралла погиб во время авиаудара в Бейруте. По словам источника службы безопасности Reuters, это был крупнейший удар израильских ВВС по пригороду Бейрута Дахия, который считается оплотом "Хезболлы".
Насралла перешел на должность в 1992 году после того, как Израиль устранил соучредителя и предыдущего лидера Аббаса аль-Мусави. Под руководством Насраллы группа была преобразована в политическую структуру и получила представительство в парламенте Ливана.
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