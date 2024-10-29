ЦАХАЛ уничтожил инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана
Киев • УНН
Армия Израиля провела серию спецопераций в районе села Кфаркела на юге Ливана. Уничтожены сотни военных объектов, тысячи единиц оружия и подпольная инфраструктура «Хезболлы».
Израильские войска ликвидировали террористическую инфраструктуру «Хезболлы» возле поселка Кфаркела на юге Ливана. В основном спецоперации проводились в районе поселка Кфаркела. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в течение последнего года армия Израиля провела в районе Кфаркелы несколько спецопераций.
Военные проводили целенаправленные рейды с целью расследования и разоблачения подпольной террористической инфраструктуры, складов оружия и наблюдательных пунктов, что является одним из главных опорных пунктов террористической организации «Хезболла».
В течение последних недель, во время ограниченных и локализованных рейдов, войска 769-й бригады под командованием 91-й дивизии распространили свою деятельность на район Кфаркелы.
Целью стала террористическая инфраструктура в центре поселка, уничтожение которой должно устранить вероятность наземного вторжения террористов из этого района на север Израиля в рамках их плана «Завоевание Галилеи».
На сегодняшний день войска ЦАХАЛа обнаружили и уничтожили подпольную террористическую инфраструктуру, сотни военных сооружений «Хезболлы», тысячи единиц оружия, разведывательные документы противника, пусковые установки и тактическое оборудование, принадлежащие «Радванским силам» группировки,
Израильские войска демонтируют террористическую инфраструктуру, которую «Хезболла» в течение многих лет создавала в районе Кфаркелы, в частности в домах и объектах гражданской инфраструктуры.
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