ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию представителя "Хезболлы", который должен был стать преемником Насраллы
Киев • УНН
Армия обороны Израиля подтвердила убийство Хашима Сафи ад-Дина, вероятного преемника Хасана Насраллы, во время авиаудара по Бейруту 4 октября. Вместе с ним были ликвидированы руководитель разведки "Хезболлы" и другие командиры.
Армия обороны Израиля подтвердила, что 4 октября в результате авиаудара по Бейруту был убит председатель исполнительного совета Хезболлы Хашима Сафи ад-Дина, который, вероятно, стал преемником Хасана Насраллы после его ликвидации. Об этом сообщает Times of Israel, пишет УНН.
Детали
По данным военных, Сафиддин был убит вместе с руководителем разведки террористической группы Хусейном Али Хазимой во время удара 4 октября.
Целью удара была подпольная разведка "Хезболлы" в Бейруте, которая, по словам ЦАХАЛа, была "в центре гражданского населения" в южном пригороде ливанской столицы, известном как Дахие.
ЦАХАЛ утверждает, что во время удара в штаб-квартире находились более 25 членов разведывательного отдела "Хезболлы", включая других высших командиров.
Сафиддин не выходил на связь после удара, но только сегодня ЦАХАЛ заявил, что мог подтвердить его смерть.
"Хезболла" пока не объявила о его смерти.
Напомним
В конце сентября террористическая группировка "Хезболла" официально подтвердила смерть своего лидера Хасана Насралла.