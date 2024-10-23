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ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію представника "Хезболли", який мав стати наступником Насралли

Київ • УНН

 • 19025 перегляди

Армія оборони Ізраїлю підтвердила вбивство Хашима Сафі ад-Діна, ймовірного наступника Хасана Насралли, під час авіаудару по Бейруту 4 жовтня. Разом з ним було ліквідовано керівника розвідки "Хезболли" та інших командирів.

ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію представника "Хезболли", який мав стати наступником Насралли

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 4 жовтня в результаті авіаудару по Бейруту було вбито голову виконавчої ради Хезболли Хашима Сафі ад-Діна, який, ймовірно, став наступником Хасана Насралли після його ліквідації. Про це повідомляє Times of Israel, пише УНН.

Деталі

За даними військових, Сафіддін був убитий разом з керівником розвідвідділу терористичної групи Хусейном Алі Хазімою під час удару 4 жовтня.

Цілью удару була підпільна розвідка "Хезболли" в Бейруті, яка, за словами ЦАХАЛу, була "в центрі цивільного населення" в південному передмісті ліванської столиці, відомому як Дахіє.

ЦАХАЛ стверджує, що під час удару в штаб-квартирі перебували понад 25 членів розвідувального відділу "Хезболли", включно з іншими вищими командирами.

Сафіддін не виходив на зв'язок після удару, але лише сьогодні ЦАХАЛ заявив, що міг підтвердити його смерть.

"Хезболла" поки не оголосила про його смерть.

Нагадаємо

Наприкінці вересня терористичне угруповання "Хезболла" офіційно підтвердило смерть свого лідера Хасана Насралла.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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