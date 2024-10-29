ЦАХАЛ знищив інфраструктуру "Хезболли" на півдні Лівану
Київ • УНН
Армія Ізраїлю провела серію спецоперацій у районі села Кфаркела на півдні Лівану. Знищено сотні військових об'єктів, тисячі одиниць зброї та підпільну інфраструктуру "Хезболли".
Ізраїльські війська ліквідували терористичну інфраструктуру "Хезболли" біля селища Кфаркела на півдні Лівану. В основному спецоперації проводились в районі селища Кфаркела. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що впродовж останнього року армія Ізраїлю провела у районі Кфаркели кілька спецоперацій.
Військові проводили цілеспрямовані рейди з метою розслідування та викриття підпільної терористичної інфраструктури, складів зброї та спостережних пунктів, що є одним із головних опорних пунктів терористичної організації "Хезболла".
Впродовж останніх тижнів, під час обмежених та локалізованих рейдів, війська 769-ї бригади під командуванням 91-ї дивізії поширили свою діяльність на район Кфаркели.
Ціллю стала терористична інфраструктура у центрі селища, знищення якої має усунути ймовірність наземного вторгнення терористів з цього району на північ Ізраїлю в рамках їхнього плану "Завоювання Галілеї".
На сьогоднішній день війська ЦАХАЛу виявили і знищили підпільну терористичну інфраструктуру, сотні військових споруд "Хезболли", тисячі одиниць зброї, розвідувальні документи противника, пускові установки і тактичне обладнання, що належать "Радванським силам" угруповання,
Ізраїльські війська демонтують терористичну інфраструктуру, яку "Хезболла" протягом багатьох років створювала в районі Кфаркели, зокрема в будинках та об'єктах цивільної інфраструктури.
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію представника "Хезболли", який мав стати наступником Насралли23.10.24, 00:56 • 19025 переглядiв