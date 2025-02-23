У столиці Лівану тисячі людей зібралися на похорон колишнього лідера "Хезболли"

На найбільшому стадіоні Лівану та його околицях зібралося понад 50 тисяч людей.

Передає УНН із посиланням на Аljazeera та SWI.

Десятки тисяч людей почали прибули в неділю у Бейрут на церемонію похорону лідера Хезболли Хасана Насралли. За даними ЗМІ, великі натовпи учасників, загальною кількість понад 50 000 людей, супроводжували похоронну церемонію, прямуючи пішки з усіх регіонів Лівану до спортивної арени Каміль Шамун.

Зазначається, що процесія стикнулась з великими заторами на дорозі (йдетья про Сідон-Бейрут і Бекаа-Бейрут), - внаслідок великого натовпу та негоди.

Заклик до широкої участі у процесії похорону раніше був оголошений генеральним секретарем Хезболли Наїмом Касемом:

Ми хочемо перетворити ці похорони на прояв підтримки та підтвердження лінії та підходу, і ми пишаємося цим - заявиви він.

За даними ЗМІ, у траурній поцесії відбувалося наступне:

На початку була зачитана промова релігійного лідера Ірану Алі Хаменеї. Після молитви прикрашені труни Насралли та також убитого чиновника Хашіма Сафі ад-Діна повільно внесли на стадіон.

Обидві труни були задрапіровані жовтими тканинами – кольору Хезболли. Побачивши труни, натовп вибухнув ура, а потім мовчки спостерігав за ходом до стадіону.

Серед іншого планувався виступ генерального секретаря Хізбалли Наїма Кассіма. Окрім Хаменеї та делегації важливих священнослужителів, на похороні були присутні й інші видатні іранці, зокрема міністр закордонних справ Аббас Арагчі та спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф, а також високопоставлені представники Корпусу вартових революції.

Нагадаємо

Ізраїль у вересні 2024 року завдав масованого удару по Бейруту, в результаті якого, як заявили в ЦАХАЛ, був убитий Насралла.

Армія оборони Ізраїлю вже ліквідувала не тільки лідера "Хезболли" Хасана Насраллу, а й двох його наступників. Шиїтський священнослужитель Наїм Касем став новим лідером Хезболли після смерті Хасана Насралли.