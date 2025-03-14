Израиль нанес удар по командному центру Исламского джихада в Дамаске
Киев • УНН
Армия обороны Израиля нанесла удар по командному центру террористов в Дамаске. Также нанесен удар по инфраструктуре Хезболлы в Ливане, где производилось и хранилось стратегическое оружие.
Армия обороны Израиля (АОИ) на основе данных разведки нанесла удар по командному центру террористической организации "Палестинский исламский джихад" в Дамаске (Сирия). Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале АОИ, сообщает УНН.
Детали
Там отметили, что командный центр использовался для планирования и управления террористической деятельностью "Палестинского исламского джихада" против государства Израиль.
Армия обороны Израиля не позволит террористическим организациям закрепиться на территории Сирии и действовать против государства Израиль, и даст решительный ответ на любое такое закрепление. Армия обороны Израиля будет продолжать действовать против палестинских террористических организаций, где это будет необходимо, и будет продолжать действовать для защиты граждан Государства Израиль
Кроме того, в четверг израильские военные нанесли удар по инфраструктуре на месте, которое террористическая группировка "Хезболла" использовала для производства и хранения стратегического оружия в районе Бекаа в Ливане.
"Армия обороны Израиля продолжит свою деятельность, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль", - резюмировали в АОИ.
Напомним
На днях министр энергетики Израиля Эли Коэн приказал Израильской электрической компании немедленно прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа. Таким образом Иерусалим пытается усилить давление на анклав, где до сих пор удерживаются 59 заложников, похищенных из Израиля.
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