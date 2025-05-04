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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
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Израиль готовится расширить военную операцию в Газе и мобилизует резервистов

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Израиль планирует расширить наступление в Газе в течение нескольких дней и мобилизует десятки тысяч резервистов. Их разместят на границах с Ливаном и Западном берегу.

Израиль готовится расширить военную операцию в Газе и мобилизует резервистов

Израиль готовится расширить свою военную операцию в Газе, вероятно, в течение нескольких дней. На фоне возможного наступления страна начнет мобилизацию десятков тысяч резервистов. Об этом пишет агентство Reuters, издание BloombergThe Times of Israel, передает УНН.

Детали

В субботу, 03 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что вечером присылает десятки тысяч приказов о призыве резервистам, поскольку военные намерены значительно расширить свое наступление против ХАМАС в секторе Газа.

По словам человека, знакомого с ситуацией, Израиль готовится расширить свою военную операцию в секторе Газа, возможно, в течение нескольких дней, и вскоре начнет призыв десятков тысяч резервистов

- говорится в заметке Bloomberg.

Резервисты будут размещены на границе Израиля с Ливаном и на оккупированном Западном берегу, заменив солдат регулярной армии, которые возглавят новое наступление в Газе.

В пятницу, во время консультаций по вопросам безопасности, военные представили Нетаньяху запланированное наступление в Газе, которое потребует значительной мобилизации.

На воскресенье запланировано заседание кабинета министров безопасности Израиля, чтобы министры могли проголосовать за одобрение военных планов, утвержденных Нетаньяху.

Резервистов развернут на границе Израиля с Ливаном и на оккупированном Западном берегу реки Иордан, заменив регулярных солдат, которые возглавят новое наступление в Газе.

Напомним

Накануне ВВС Израиля нанесли удар по территории дворца Хусейна аш-Шараа в Дамаске. В правительстве заявили, что это сигнал сирийскому режиму о недопущении угроз дружественному меньшинству.  

Израиль нанес удары по военным объектам и инфраструктуре Сирии: есть жертвы03.05.25, 02:10 • 3300 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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