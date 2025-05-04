Израиль готовится расширить военную операцию в Газе и мобилизует резервистов
Киев • УНН
Израиль планирует расширить наступление в Газе в течение нескольких дней и мобилизует десятки тысяч резервистов. Их разместят на границах с Ливаном и Западном берегу.
Израиль готовится расширить свою военную операцию в Газе, вероятно, в течение нескольких дней. На фоне возможного наступления страна начнет мобилизацию десятков тысяч резервистов. Об этом пишет агентство Reuters, издание Bloomberg, The Times of Israel, передает УНН.
Детали
В субботу, 03 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что вечером присылает десятки тысяч приказов о призыве резервистам, поскольку военные намерены значительно расширить свое наступление против ХАМАС в секторе Газа.
По словам человека, знакомого с ситуацией, Израиль готовится расширить свою военную операцию в секторе Газа, возможно, в течение нескольких дней, и вскоре начнет призыв десятков тысяч резервистов
Резервисты будут размещены на границе Израиля с Ливаном и на оккупированном Западном берегу, заменив солдат регулярной армии, которые возглавят новое наступление в Газе.
В пятницу, во время консультаций по вопросам безопасности, военные представили Нетаньяху запланированное наступление в Газе, которое потребует значительной мобилизации.
На воскресенье запланировано заседание кабинета министров безопасности Израиля, чтобы министры могли проголосовать за одобрение военных планов, утвержденных Нетаньяху.
Резервистов развернут на границе Израиля с Ливаном и на оккупированном Западном берегу реки Иордан, заменив регулярных солдат, которые возглавят новое наступление в Газе.
Напомним
Накануне ВВС Израиля нанесли удар по территории дворца Хусейна аш-Шараа в Дамаске. В правительстве заявили, что это сигнал сирийскому режиму о недопущении угроз дружественному меньшинству.
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