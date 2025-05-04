Хуситам вперше вдалося атакувати аеропорт Тель-Авіва, є поранені
Київ • УНН
Ізраїльська армія підтвердила, що осколки ракети хуситів влучили в аеропорт Тель-Авіва. Внаслідок атаки поранення отримали вісім людей, міністр оборони Ізраїлю пригрозив жорсткою відповіддю.
Ізраїльська армія підтвердила факт влучання осколків ракети хуситів в аеропорт Тель-Авіва. До 8 людей отримали травми.
Передає УНН із посиланням на AFP та Spiegel.
Деталі
За даними ізраїльської армії, аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві був уражений ракетним обстрілом з Ємену. За даними рятувальної служби "Маген Давид Адом", вісім осіб отримали поранення. Хуситам вперше вдалося завдати ракетного удару по периметру аеропорту у Тель-Авіві. Ізраїльська армія підтвердила факт попадання частин ракети.
Згідно з кадрами, якими поділилися ізраїльські ЗМІ, в аеропорту було видно шлейф диму. Було чути, як пасажири кричали і шукали укриття. Снаряд залишив глибоку вирву в землі, прилегла дорога була засипана брудом.
Після цієї атаки міністр оборони Ізраїль Кац пригрозив контратакою, яка буде в рази важчою.
Хто б на нас не нападав, ми завдамо йому семикратного удару
Нагадаємо
Ізраїль планує розширити наступ у Газі протягом кількох днів та мобілізує десятки тисяч резервістів. Їх розмістять на кордонах з Ліваном і Західному березі.