Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Мини-сериалы - идеальный выбор для тех, кто ценит захватывающие и яркие истории. За день-два можно полностью погрузиться в сюжет, а после просмотра еще долго наслаждаться приятным ощущением. УНН предлагает подборку замечательных фильмов, которые можно посмотреть теплыми весенними выходными.

Черный дрозд (Black Bird) 2022

Приговоренный к 10 годам тюрьмы без права на досрочное освобождение, Джим Кин договаривается с агентами ФБР в соглашении с раскрытием серийного убийства. Его переводят в тюрьму строгого режима, где ему будет надо втереться в доверие с маньяком, который прячет тела 18 убитых женщин.

жанр: Драма, Триллер, Криминал;

страна: США;

режиссер: Михаэль Р. Роскам, Джо Шаппелл, Джим МакКей;

актеры: Терон Эджертон, Пол Волтер Гаузер, Сепиде Моафи, Грег Кинниер, Рей Лиотта.

Презумпция невиновности (Presumed Innocent) 2024

Во время обычной прогулки заместителя прокурора штата Кук, Расти Сабичу приходит срочное сообщение об убийстве его близкой подруги Каролин. Расти приходится немедленно вернуться на работу и взяться за дело. Но, неожиданно, все подозрения падают на самого Расти, ведь он недавно имел с жертвой отношения.

жанр: Драма, Детектив, Криминал;

страна: США;

режиссер: Грег Яйтанс, Анне Севитски;

актеры: Джейк Джилленгол, Рут Негга, Билл Кемп, О.Т. Фагбенли, Чейз Инфинити, Ренате Рейнсве.

Любовь и смерть (Love & Death) 2023

30-летняя домохозяйка Кэнди Монтгомери и живет спокойной жизнью с Пэтом, инженером-электриком и двумя детьми. Она общается и дружит с соседкой Бетти Гор, учительницей городской школы, с которой Кэнди поет в церковном хоре. Но эта дружба является лишь прикрытием жестокой вражды, которая кроваво проявляется, когда одна из женщин берет в руки топор...

жанр: Драма, Детектив, Триллер, Криминал;

страна: США;

режиссер: Лесли Линка Глаттер, Кларк Джонсон;

актеры: Элизабет Олсен, Джесси Племонс, Лили Рейб, Патрик Фьюджит, Кристен Риттер.

Долгие годы (Years and Years) 2019

В течение нескольких лет, Великобритания становится страной-диктатурой. В ночь 2019 года, политик Вивьен Рук устраивает скандал в эфире телевидения, что в будущем приведет к масштабным последствиям. В это время, семья Лион из города Манчестер наблюдает за этими событиями и становится их жертвой.

жанр: Драма;

страна: Великобритания;

режиссер: Саймон Селлан Джонс, Лиза Мулкаги;

актеры: Рори Киннер, Т'Ниа Миллер, Энн Рейд, Рут Маделей, Джессика Гайнс, Эмма Томпсон, Глен МакКриди, Джейд Аллейн.

Пингвин (The Penguin) 2024

После событий фильма Бэтмен (2022), смерть известного криминального босса Кармайна Фальконе и его дела побуждает верного помощника Освальда Кобблпота, известного как "Пингвин" стать на путь криминального авторитета своего босса. Путь будет не простым, ведь его амбиции несколько выше Фальконе.

жанр: Драма, Фэнтези, Криминал;

страна: США;

режиссер: Крейг Зобел;