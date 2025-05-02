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П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні
17:00 • 9426 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

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П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

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П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Київ • УНН

 • 9394 перегляди

Від криміналу до драми: добірка міні-серіалів, щоб зануритися у світ інтриг та несподіваних сюжетів. Ідеально для теплих весняних вихідних.

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Міні-серіали - ідеальний вибір для тих, хто цінує захопливі та яскраві історії. За день-два можна повністю зануритися в сюжет, а після перегляду ще довго насолоджуватися приємним відчуттям. УНН пропонує підбірку чудових фільмів які можна подивитися теплими весняними вихідними.

Чорний птах (Black Bird) 2022

Засуджений до 10 років в'язниці без права на дострокове звільнення, Джим Кін домовляється з агентами ФБР в угоді з розкриттям серійного вбивства. Його переводять у в'язницю суворого режиму, де йому буде треба втертись у довіру з маніяком, який ховає тіла 18 вбитих жінок.

  • жанр: Драма, Трилер, Кримінал;
    • країна: США;
      • режисер: Міхаель Р. Роскам, Джо Шаппелл, Джим МакКей;
        • актори: Терон Еджертон, Пол Волтер Гаузер, Сепіде Моафі, Грег Кінніер, Рей Ліотта.

          Презумпція невинуватості (Presumed Innocent) 2024

          Під час звичайної прогулянки заступника прокурора штату Кук, Расті Сабічу приходить термінове повідомлення про вбивство його близької подруги Каролін. Расті доводиться негайно повернутися на роботу та взятись за справу. Але, несподівано, всі підозри падають на самого Расті, адже він нещодавно мав з жертвою стосунки.

          • жанр: Драма, Детектив, Кримінал;
            • країна: США;
              • режисер: Грег Яйтанс, Анне Севітські;
                • актори: Джейк Джилленгол, Рут Негга, Білл Кемп, О.Т. Фагбенлі, Чейз Інфініті, Ренате Рейнсве.

                  Любов і смерть (Love & Death) 2023

                  30-річна домогосподарка Кенді Монтгомері та живе спокійне життя з Петом, інженером-електриком та двома дітьми. Вона спілкується та дружить з сусідкою Бетті Гор, вчителькою міської школи, з якою Кенді співає у церковному хорі. Але ця дружба є лише прикриттям жорстокої ворожнечі, яка криваво проявляється, коли одна з жінок бере в руки сокиру...

                  • жанр: Драма, Детектив, Трилер, Кримінал;
                    • країна: США;
                      • режисер: Леслі Лінка Глаттер, Кларк Джонсон;
                        • актори: Елізабет Олсен, Джессі Племонс, Лілі Рейб, Патрік Ф'юджит, Крістен Ріттер.

                          Довгі роки (Years and Years) 2019

                          Протягом кількох років, Велика Британія стає країною-диктатурою. В ніч 2019 роки, політикиня Вів'єн Рук влаштовує скандал в ефірі телебачення, що в майбутньому призведе до масштабних наслідків. У цей час, сім'я Ліон з міста Манчестер спостерігає за цими подіями та стає їх жертвою.

                          • жанр: Драма;
                            • країна: Велика Британія;
                              • режисер: Саймон Селлан Джонс, Ліза Мулкагі;
                                • актори: Рорі Кіннер, Т'Ніа Міллер, Енн Рейд, Рут Маделей, Джессіка Гайнс, Емма Томпсон, Глен МакКріді, Джейд Аллейн.

                                  Пінгвін (The Penguin) 2024

                                  Після подій фільму Бетмен (2022), смерть відомого кримінального боса Кармайна Фальконе та його справи спонукає вірного помічника Освальда Кобблпота, відомого як "Пінгвін" стати на шлях кримінального авторитету свого боса. Шлях буде не простим, адже його амбіції дещо вищі за Фальконе.

                                  • жанр: Драма, Фентезі, Кримінал;
                                    • країна: США;
                                      • режисер: Крейг Зобел;
                                        • актори: Колін Фаррелл, Крістін Міліоті, Тео Россі, Девід Г. Голмс, Майлс Гамфус, Кензі Грей, Гантер Емері, Джошуа Біттон, Берто Колон, Марк Стронг.
                                          Ольга Розгон

                                          Ольга Розгон

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