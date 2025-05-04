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День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

Киев • УНН

 • 262 просмотра

4 мая фанаты празднуют День Звездных войн. Интересные факты о фильмах: декорации в Тунисе, монеты Ниуэ, трудности с Джаббой Хаттом и прочее.

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

День "Звездных войн" отмечается 4 мая. Это ежегодный праздник фанатов, которые любят все, что связано с киносагой "Звездные войны". УНН собрал самые интересные факты, связанные с фильмами.

Об этом дне

С 2011 года 4 мая во фандоме "Звездных войн" известно как День Звездных войн, и он был выбран благодаря каламбуру "Пусть Четвертое будет с тобой" ("May The Fourth be with You"). Фактически, поклонники "Звездных войн" настолько полюбили этот праздник, что с тех пор была создана вторая дата - 5 мая стало известно как "Месть Пятого" ("Revenge of The Fifth"), игра слов из Эпизода III - Месть Ситхов, где фанаты присоединяются к "Темной стороне", чествуя лордов Ситов из серии "Звездных войн".

Хотя День Звездных войн не был создан Джорджем Лукасом, с тех пор Lucasfilm приняла его как ежегодное празднование этого дня, а Disney, который приобрел Lucasfilm и права на франшизу "Звездные войны" в 2012 году, также проводит много мероприятий в честь 4 мая.

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В честь этого дня мы собрали несколько интересных фактов о франшизе "Звездные войны":

  • многие здания, которые были построены для съемок на Татуине (вымышленной планете из вселенной «Звездных войн». Это планета-пустыня, вращающаяся вокруг двойной звезды), до сих пор стоят в Тунисе. Фактически, некоторые из них используются местными жителями;
    • памятные монеты «Звездных войн» стали законным платежным средством на тихоокеанском острове Ниуэ в 2011 году;
      • чтобы управлять Джаббой Хаттом, понадобилось до 10 кукловодов, которые использовали обе руки;
        • мусор в сцене с мусоропроводом на Звезде Смерти был настоящим. Видимо, запах был настолько сильным, что у Марка Хэмилла лопнул кровеносный сосуд, когда он пытался задержать дыхание, и ракурс камеры пришлось скорректировать для остальной части сцены, чтобы не показывать его травмы;
          • озвучивает Йоду Фрэнк Оз, который также озвучивал мисс Пигги из Маппетов;
            • инопланетная раса ET: The Extra-Terrestrial появляется в Эпизоде 1: Скрытая угроза, официально объединяя миры научной фантастики Лукаса и Спилберга;
              • Йода из приквелов был почти настоящей обезьяной в зеленой маске с тростью в руках, однако эксперт по обезьянам на съемочной площадке внес свои коррективы. Один из членов команды, работавший с обезьянами в фильме «Космическая одиссея 2001 года», быстро отметил: «Смотрите, обезьяна просто будет снимать маску снова и снова. Это никогда не сработает». Вскоре команда привлекла мастера-маппетиста Джима Хенсона, который предложил взять на роль Фрэнка Оза (бывшего озвучивателя мисс Пигги), чтобы воплотить Йоду в жизнь.

                Напомним

                Фильм Райана Гослинга и Шона Леви "Звездные войны" (Star Wars) под официальным названием "Звездные войны: Звездный истребитель" (Star Wars: Starfighter) выйдет в прокат в мае 2027 года.

                Кроме того, новый анимационный сериал из "Звездных войн" (Star Wars), посвященный Дарту Молу, выйдет на Disney+ в 2026 году, и Сэм Витвер вернется, чтобы озвучить культового злодея.

                Анна Мурашко

                Анна Мурашко

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