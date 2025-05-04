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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 26980 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

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День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

Київ • УНН

 • 312 перегляди

4 травня фанати святкують День Зоряних війн. Цікаві факти про фільми: декорації в Тунісі, монети Ніуе, труднощі з Джаббою Хаттом та інше.

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

День "Зоряних війн" відзначається 4 травня. Це щорічне свято фанатів, які люблять все, що пов’язано зі кіносагою "Зоряні війни". УНН зібрав найцікавіші факти пов'язані з фільмами.

Про цей день

З 2011 року 4 травня у фандомі "Зоряних війн" відоме як День Зоряних війн, і його було обрано завдяки каламбуру "Нехай Четвертий буде з тобою" ("May The Fourth be with You"). Фактично, шанувальники "Зоряних війн" настільки полюбили це свято, що з того часу було створено другу дату - 5 травня стало відомим як "Помста П’ятого" ("Revenge of The Fifth"), гра слів з Епізоду III – Помста Ситхів, де фанати приєднуються до "Темної сторони", вшановуючи лордів Ситихів із серії "Зоряних війн".

Хоча День Зоряних війн не був створений Джорджем Лукасом, з того часу Lucasfilm прийняла його як щорічне святкування цього дня, а Disney, який придбав Lucasfilm та права на франшизу "Зоряні війни" у 2012 році, також проводить багато заходів на честь 4 травня.

"Зоряні війни" втратили легенду: що відомо про смерть актора культової саги31.12.24, 09:04 • 27796 переглядiв

На честь цього дня ми зібрали кілька цікавих фактів про франшизу "Зоряні війни":

  • багато будівель, які були побудовані для зйомок на Татуїні (вигаданій планеті зі всесвіту «Зоряних війн». Це планета-пустеля, що обертається навколо подвійної зірки), досі стоять у Тунісі. Фактично, деякі з них використовуються місцевими жителями;
    • пам'ятні монети «Зоряних війн» стали законним платіжним засобом на тихоокеанському острові Ніуе у 2011 році;
      • щоб керувати Джаббою Хаттом, знадобилося до 10 ляльководів, які використовували обидві руки;
        • сміття у сцені зі сміттєпроводом на Зірці Смерті було справжнім. Мабуть, запах був настільки сильним, що у Марка Хемілла лопнула кровоносна судина, коли він намагався затримати дихання, і ракурс камери довелося скоригувати для решти сцени, щоб не показувати його травми;
          • озвучує Йоду Френк Оз, який також озвучував міс Піггі з Маппетів;
            • інопланетна раса ET: The Extra-Terrestrial з'являється в Епізоді 1: Прихована загроза, офіційно поєднуючи світи наукової фантастики Лукаса та Спілберга;
              • Йода з приквелів був майже справжньою мавпою в зеленій масці з тростиною в руках, проте експерт з мавп на знімальному майданчику вніс свої корективи. Один із членів команди, який працював із мавпами у фільмі «Космічна одіссея 2001 року», швидко зазначив: «Дивіться, мавпа просто зніматиме маску знову і знову. Це ніколи не спрацює». Невдовзі команда залучила майстра-маппетиста Джима Генсона, який запропонував взяти на роль Френка Оза (колишнього озвучувача міс Піггі), щоб втілити Йоду в життя.

                Нагадаємо

                Фільм Раяна Гослінга та Шона Леві "Зоряні війни" (Star Wars) під офіційною назвою "Зоряні війни: Зоряний винищувач" (Star Wars: Starfighter) вийде у прокат у травні 2027 року.

                Окрім того, новий анімаційний серіал із "Зоряних війн" (Star Wars), присвячений Дарту Молу, вийде на Disney+ у 2026 році, і Сем Вітвер ​​повернеться, щоб озвучити культового лиходія.

                Анна Мурашко

                Анна Мурашко

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