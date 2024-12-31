"Зоряні війни" втратили легенду: що відомо про смерть актора культової саги

Ангус Макіннес, канадський актор, який знявся у фільмах "Зоряні війни: Епізод IV - Нова надія" 1977 року і "Rogue One" 2016 року, помер 23 грудня. Йому було 77 років. Про це пише Deadline із посиланням на заяву сім'ї актора, передає УНН.

"Усім шанувальникам Ангуса по всьому світу, з розбитим серцем ми пишемо це: 23 грудня 2024 року помер Ангус Макіннес, коханий чоловік, батько, дідусь, брат, дядько, друг і актор. Він покинув нас мирно, оточений своєю сім'єю і любов'ю", - йдеться у заяві сім'ї.

Кар'єра Макіннеса тривала кілька десятиліть, найпомітнішими були ролі такі як Золотий Лідер і Джон "Датч" Вандер. Як зазначається в некролозі, актор особливо дорожив своєю участю у фільмах "Зоряні війни".

Крім франшизи, створеної Джорджем Лукасом, серед інших робіт Макіннеса - "Свідок" (з Гаррісоном Фордом), історичний трилер Тома Генкса "Капітан Філіпс", антиутопічний науково-фантастичний фільм "Суддя Дредд", "Геллбой" Гільєрмо дель Торо і невелика роль у фільмі Стенлі Кубрика "Широко закриті очі".

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