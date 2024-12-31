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"Звездные войны" потеряли легенду: что известно о смерти актера культовой саги

"Звездные войны" потеряли легенду: что известно о смерти актера культовой саги

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Канадский актер Ангус Макиннес умер в возрасте 77 лет 23 декабря. Он сыграл ключевые роли в «Звездных войнах» и других известных фильмах, включая «Капитан Филипс» и «Геллбой».

Ангус Макиннес, канадский актер, снявшийся в фильмах «Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда» 1977 года и „Rogue One“ 2016 года, умер 23 декабря. Ему было 77 лет. Об этом пишет Deadline со ссылкой на заявление семьи актера, передает УНН.

«Всем поклонникам Ангуса по всему миру, с разбитым сердцем мы пишем это: 23 декабря 2024 года умер Ангус Макиннес, любимый муж, отец, дедушка, брат, дядя, друг и актер. Он покинул нас мирно, окруженный своей семьей и любовью», - говорится в заявлении семьи.

Карьера Макиннеса длилась несколько десятилетий, самыми заметными были роли такие как Золотой Лидер и Джон «Датч» Вандер. Как отмечается в некрологе, актер особенно дорожил своим участием в фильмах «Звездные войны».

Помимо франшизы, созданной Джорджем Лукасом, среди других работ Макиннеса - «Свидетель» (с Харрисоном Фордом), исторический триллер Тома Хэнкса «Капитан Филипс», антиутопический научно-фантастический фильм «Судья Дредд», «Геллбой» Гильермо дель Торо и небольшая роль в фильме Стэнли Кубрика «Широко закрытые глаза».

Режиссер "Дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве28 нояб. 2024, 07:56 • 120652 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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