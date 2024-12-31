"Звездные войны" потеряли легенду: что известно о смерти актера культовой саги

Ангус Макиннес, канадский актер, снявшийся в фильмах «Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда» 1977 года и „Rogue One“ 2016 года, умер 23 декабря. Ему было 77 лет. Об этом пишет Deadline со ссылкой на заявление семьи актера, передает УНН.

«Всем поклонникам Ангуса по всему миру, с разбитым сердцем мы пишем это: 23 декабря 2024 года умер Ангус Макиннес, любимый муж, отец, дедушка, брат, дядя, друг и актер. Он покинул нас мирно, окруженный своей семьей и любовью», - говорится в заявлении семьи.

Карьера Макиннеса длилась несколько десятилетий, самыми заметными были роли такие как Золотой Лидер и Джон «Датч» Вандер. Как отмечается в некрологе, актер особенно дорожил своим участием в фильмах «Звездные войны».

Помимо франшизы, созданной Джорджем Лукасом, среди других работ Макиннеса - «Свидетель» (с Харрисоном Фордом), исторический триллер Тома Хэнкса «Капитан Филипс», антиутопический научно-фантастический фильм «Судья Дредд», «Геллбой» Гильермо дель Торо и небольшая роль в фильме Стэнли Кубрика «Широко закрытые глаза».

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