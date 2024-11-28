Режиссер "дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

Дени Вильнев, режиссер фильма " Дюна "не хочет снимать"Звездные войны". Об этом он сказал в подкасте "The Town", пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Во время интервью для подкаста "The Town" Дени Вильнев вспоминал любимые фильмы детства, среди которых назвал "Звездные войны". Режиссер фильма "Дюна" сказал, что снять такой фильм не является его мечтой, поскольку конец франшизе положило "Возвращение джедая" в 1983 году. Однако, это не говорит о незаинтересованности Дени Вильнев сотрудничать с Lucasfilm.

Я был целевой аудиторией. Меня было 10 лет. Это врезалось в мой мозг, как серебряная пуля. Я стал одержим "Звездными войнами". "Звездные войны: Империя наносит ответный удар" - это фильм, которого я ожидал больше всего в своей жизни. Я смотрел фильм миллиард раз на экране. Я был травмирован им. Я обожаю"Звездные войны" - сказал Дени Вильнев.

"Проблема в том, что все это сошло с рельсов в 1983 году с "Возвращением джедая", — продолжил он. "Это долгая история. Мне было 15 лет, и мой лучший друг и я хотели взять такси, поехать в Лос-Анджелес и поговорить с Джорджем Лукасом — мы были такими злыми!"

По мнению режиссера, после "Возвращения Джедая" франшиза "Звездных войн "" выкристаллизовалась в собственной мифологии, очень догматичной, это похоже на инструкцию, без никаких сюрпризов."Так что из-за этого он не мечтает снимать "Звездные войны".

Благодаря фильму "Дюна", который принес режиссеру большое признание, многие уже считают Дени Вильнев иконой космического жанра. В настоящее время он разрабатывает третий фильм "Дюна", который будет основан на втором романе Фрэнка Герберта "Дюна", "Мессия в Дюне".

"Если я сделаю третий, который находится в процессе написания, это не будет похоже на трилогию", — сказал режиссер. "Странно говорить это, но если я вернусь туда, это будет делать то, что кажется другим и имеет свою индивидуальность".

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