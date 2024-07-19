Приквел "Дюны" от HBO теперь имеет дату премьеры - или, по крайней мере, месяц. Будущее шоу под названием "Дюна: Пророчество" выйдет на HBO и Max в ноябре, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Сериал также получил свежий тизер, из-за которого складывается впечатление, что шестисерийное шоу будет полно множеством политических маневров.

Это имеет большое значение, учитывая, что "Пророчество" рассказывает о происхождении тайной секты Бене Гессерит, которая впоследствии сформировала большую часть галактики во вселенной Дюны.

Действие сериала происходит за 10 000 лет до "Дюны" и ее продолжения. HBO сообщает, что сериал "вдохновлен" романом "Сестринство Дюны" 2012 года, написанным Брайаном Гербертом и Кевином Дж. Андерсоном.

Элисон Шапкер, наиболее известная по работе над такими сериалами, как "Остаться в живых", "Грань" и "Шпионка", выступает в качестве шоураннера, а в актерский состав входят Эмили Уотсон и Оливия Уильямс в роли двух сестер Харконнен, которые положили начало Бене Гессерит.

За 10 тысяч лет до Пола Атрида: появился тизер приквела "Дюна: Пророчество"