За 10 тысяч лет до Пола Атрида: появился тизер приквела "Дюна: Пророчество"

Стриминговый сервис Max показал первый трейлер научно-фантастического сериала "Дюна: Пророчество" (Dune: Prophecy), который станет приквелом фильмов "Дюна" и "Дюна 2". Об этом пишет УНН со ссылкой на YouTube-канал сервиса.

Детали

События сериала будут разворачиваться за 10 тысяч лет до основного цикла. Он будет рассказывать о двух сестрах рода Харконненов, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту, известную под названием Бене Гессерит.

Известно, что главные роли в сериале получили Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Джоди Мэй, Сара-Софи Бусснина, Марк Стронг и другие.

Приквел основного цикла "Дюны" выйдет уже осенью 2024 года на Max. Точная дата станет известна позже.

Премьерный показ "Дюна: Часть вторая" собрал $178 млн в мировом прокате

Дополнение

Спиноф фильмов "Дюна" экранизирует роман Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона "Орден сестер Дюны". Согласно синопсису, его действие разворачивается в большой вселенной "Дюны", созданной Фрэнком Гербертом, за 10 000 лет до вознесения Пола Атрида и рассказывает о двух сестрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту, известную под названием "Бене Гессерит".

Напомним

Amazon Prime Video обнародовал трейлер второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти", который является приквелом к трилогии "Властелин колец". Премьера сериала состоится 29 августа.