За 10 тисяч років до Пола Атріда: з'явився тизер приквелу "Дюна: Пророцтво"
Київ • УНН
Стрімінговий сервіс Max випустив перший трейлер науково-фантастичного серіалу "Дюна: Пророцтво" - приквелу, дія якого відбувається за 10 000 років до подій фільмів "Дюна" і розповідає історію двох сестер Харконнен, які заснували легендарну секту Bene Gesserit.
Стримінговий сервіс Max показав перший трейлер науково-фантастичного серіалу "Дюна: Пророцтво" (Dune: Prophecy), що стане приквелом фільмів "Дюна" та "Дюна 2". Про це пише УНН з посиланням на YouTube-канал сервісу.
Деталі
Подій серіалу розгортатимуться за 10 тисяч років до основного циклу. Він розповідатиме про двох сестер роду Харконненів, які борються з силами, що загрожують майбутньому людства, і засновують легендарну секту, відому під назвою Бене Ґессерит.
Відомо, що головні ролі в серіалі отримали Емілі Вотсон, Олівія Вільямс, Джоді Мей, Сара-Софі Буссніна, Марк Стронг та інші.
Приквел основного циклу "Дюни" вийде вже восени 2024 на Max. Точна дата стане відома пізніше.
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Доповнення
Спіноф фільмів "Дюна" екранізує роман Браяна Герберта і Кевіна Джея Андерсона "Орден сестер Дюни". Згідно із синопсисом, його дія розгортається у великому всесвіті "Дюни", створеному Френком Гербертом, за 10 000 років до вознесіння Пола Атріда і розповідає про двох сестер Харконнен, які борються із силами, що загрожують майбутньому людства, і засновують легендарну секту, відому під назвою "Бене Ґессерит".
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