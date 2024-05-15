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За 10 тисяч років до Пола Атріда: з'явився тизер приквелу "Дюна: Пророцтво"

За 10 тисяч років до Пола Атріда: з'явився тизер приквелу "Дюна: Пророцтво"

Київ • УНН

 • 111585 перегляди

Стрімінговий сервіс Max випустив перший трейлер науково-фантастичного серіалу "Дюна: Пророцтво" - приквелу, дія якого відбувається за 10 000 років до подій фільмів "Дюна" і розповідає історію двох сестер Харконнен, які заснували легендарну секту Bene Gesserit.

Стримінговий сервіс Max показав перший трейлер науково-фантастичного серіалу "Дюна: Пророцтво" (Dune: Prophecy), що стане приквелом фільмів "Дюна" та "Дюна 2". Про це  пише УНН з посиланням на YouTube-канал сервісу.

Деталі 

Подій серіалу розгортатимуться за 10 тисяч років до основного циклу. Він розповідатиме про двох сестер роду Харконненів, які борються з силами, що загрожують майбутньому людства, і засновують легендарну секту, відому під назвою Бене Ґессерит.

Відомо, що головні ролі в серіалі отримали Емілі Вотсон, Олівія Вільямс, Джоді Мей, Сара-Софі Буссніна, Марк Стронг та інші. 

Приквел основного циклу "Дюни" вийде вже восени 2024 на Max. Точна дата стане відома пізніше.

Прем’єрний показ "Дюна: Частина друга" зібрав $178 млн у світовому прокаті04.03.24, 23:46 • 30208 переглядiв

Доповнення

Спіноф фільмів "Дюна" екранізує роман Браяна Герберта і Кевіна Джея Андерсона "Орден сестер Дюни". Згідно із синопсисом, його дія розгортається у великому всесвіті "Дюни", створеному Френком Гербертом, за 10 000 років до вознесіння Пола Атріда і розповідає про двох сестер Харконнен, які борються із силами, що загрожують майбутньому людства, і засновують легендарну секту, відому під назвою "Бене Ґессерит".

Нагадаємо

Amazon Prime Video оприлюднив трейлер другого сезону серіалу "Володаря перснів: Персні влади", який є приквелом до трилогії "Володар перснів". Прем'єра серіалу відбудеться 29 серпня. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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