Прем’єрний показ "Дюна: Частина друга" зібрав $178 млн у світовому прокаті
Київ • УНН
Друга частина кіноісторії "Дюна" режисера Дені Вільньова зібрала 178,5 мільйонів доларів за перший тиждень прокату у всьому світі.
Друга частина кіноісторії "Дюна" режисера Дені Вільньова зібрала у перший тиждень показу 178,5 мільйонів доларів. Лише у США прем’єра стрічки за вихідні зібрала 81,5 мільйон доларів. Ще 97 мільйонів доларів США принесли глядачі з 71 країни, де вже показали це кіно. Про це пише Variety, передає УНН.
Це дійсно проникло в культуру. Усі ознаки вказують на довгу гру.
Деталі
Зазначається, що новий фільм із Тімоті Шаламе та Зендаєю в головних ролях напевне отримав популярність у США та Канаді. Але творці "Дюни 2" розраховують захопити увагу й закордонної аудиторії. Для цього Warner Bros. і Legendary Entertainment витратили 190 мільйонів доларів на виробництво та ще приблизно 100 мільйонів доларів на просування фільму на міжнародних кінопрокатних майданчиках.
Зазначається, що "Дюна: Частина друга" вже отримала найбільший міжнародний старт у Великобританії з 11,8 мільйонами доларів, за нею йдуть Франція (9,6 мільйонів доларів), Німеччина (9,1 мільйона доларів), Корея (6,9 мільйона доларів) та Австралія (6 мільйонів доларів). Зауважимо, що фільм ще не презентували у Китаї і Японії, двох основних закордонних ринках.
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Довідково
Кінострічка "Дюна: Частина друга" заснована на другій половині великої книги Френка Герберта. Ця історія продовжує міфічні пошуки Пола Атрейдеса з Шаламе, який шукає безпеки в пустелі після того, як могутні королівські особи зрадили його сім’ю.
Остін Батлер, Флоренс П'ю та Крістофер Уокен приєдналися до розгалуженого акторського складу Зендаї, Ребекки Фергюсон, Джоша Броліна та Стеллана Скарсгарда.