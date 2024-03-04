Премьерный показ "Дюна: Часть вторая" собрал $178 млн в мировом прокате
Киев • УНН
Вторая часть киноистории "Дюна" режиссера Дени Вильнёва собрала 178,5 миллионов долларов за первую неделю проката во всем мире.
Вторая часть киноистории "Дюна" режиссера Дени Вильнева собрала в первую неделю показа 178,5 миллионов долларов. Только в США премьера ленты за выходные собрала 81,5 миллион долларов. Еще 97 миллионов долларов США принесли зрители из 71 страны, где уже показали это кино. Об этом пишет Variety, передает УНН.
Это действительно проникло в культуру. Все признаки указывают на долгую игру.
Детали
Отмечается, что новый фильм с Тимоти Шаламе и Зендаей в главных ролях наверняка получил популярность в США и Канаде. Но создатели "Дюны 2" рассчитывают захватить внимание и зарубежной аудитории. Для этого Warner Bros. и Legendary Entertainment потратили 190 миллионов долларов на производство и еще примерно 100 миллионов долларов на продвижение фильма на международных кинопрокатных площадках.
Отмечается, что "Дюна: Часть вторая" уже получила самый большой международный старт в Великобритании с 11,8 миллионами долларов, за ней следуют Франция (9,6 миллионов долларов), Германия (9,1 миллиона долларов), Корея (6,9 миллиона долларов) и Австралия (6 миллионов долларов). Заметим, что фильм еще не презентовали в Китае и Японии, двух основных зарубежных рынках.
Справочно
Кинолента "Дюна: Часть вторая" основана на второй половине великой книги Фрэнка Герберта. Эта история продолжает мифические поиски Пола Атрейдеса из Шаламе, который ищет безопасности в пустыне после того, как могущественные королевские особы предали его семью.
Остин Батлер, Флоренс Пью и Кристофер Уокен присоединились к разветвленному актерскому составу Зендаи, Ребекки Фергюсон, Джоша Бролина и Стеллана Скарсгарда.
Премьерный показ "Дюна: Часть вторая" собрал $178 млн в мировом прокате
Вторая часть киноистории "Дюна" режиссера Дени Вильнёва собрала 178,5 миллионов долларов за первую неделю проката во всем мире.
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