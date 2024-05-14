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"Володар перснів: Персні влади": з'явився офіційний трейлер 2-го сезону серіалу від Amazon

"Володар перснів: Персні влади": з'явився офіційний трейлер 2-го сезону серіалу від Amazon

Київ • УНН

 • 114589 перегляди

Другий сезон "Володаря перснів: Персні влади", що розповідає про повернення Саурона та створення Перснів влади, вийде на Amazon Prime Video 29 серпня у більш похмурій та напруженій тональності, ніж перший сезон.

Amazon Prime Video оприлюднив трейлер другого сезону серіалу-приквелу "Володаря перснів". Прем'єра серіалу відбудеться 29 серпня. Про це пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі 

Новий трейлер набагато жорсткіший і темніший, ніж більшість 1-го сезону. У ньому глядачі побачать Саурона у виконанні австралійського актора Чарлі Вікерса. Крім того, другий сезон покаже кілька нових перснів та їхнє створення.

У другому сезоні "Перснів влади" Саурон повернувся. Вигнаний Ґаладріель, без армії та союзників, Темний Лорд тепер повинен покладатися на власну хитрість, щоб відновити свою силу і наглядати за створенням Перснів Влади, що дозволять йому звʼязати всі народи Середземʼя своєю зловісною волею. Спираючись на епічний розмах та амбіції першого сезону, новий сезон занурює найулюбленіших і вразливих персонажів у хвилю темряви, що зростає, і кидає кожному виклик знайти своє місце у світі, який стоїть на межі катастрофи. Ельфи та гноми, орки та люди, чарівники та гарфути… у міру того, як дружба випробовується, а королівства починають розпадатися, сили доброї волі борються дедалі хоробріше, щоб утримати те, що для них найважливіше… одне одного

- йдеться в описі до відео на YouTube-каналі Prime Video.

Доповнення

Другий сезон стартує 29 серпня в понад 240 країнах і регіонах. Amazon не оприлюднювала графік виходу серій, але перший сезон розпочався з двох епізодів, їх транслювали по одному на тиждень

Нагадаємо

Компанія Warner Bros. оголосила, що у 2026 році випустить новий фільм серії "Володар перснів". Продюсером стрічки, яка отримала робочу назву "Полювання на Ґолума", стане режисер оригінальних фільмів "Володар перснів" Пітер Джексон, а режисером - Енді Серкіс, який зіграв роль самого Ґолума в трилогії. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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