"Властелин колец: Кольца власти": появился официальный трейлер 2-го сезона сериала от Amazon

Amazon Prime Video обнародовал трейлер второго сезона сериала-приквела "Властелина колец". Премьера сериала состоится 29 августа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Новый трейлер гораздо жестче и темнее, чем большинство 1-го сезона. В нем зрители увидят Саурона в исполнении австралийского актера Чарли Уикерса. Кроме того, второй сезон покажет несколько новых колец и их создание.

Во втором сезоне "Колец власти" Саурон вернулся. Изгнанный Галадриэль, без армии и союзников, Темный Лорд теперь должен полагаться на собственную хитрость, чтобы восстановить свою силу и надзирать за созданием Колец Власти, которые позволят ему связать все народы Средиземья своей зловещей волей. Опираясь на эпический размах и амбиции первого сезона, новый сезон погружает самых любимых и уязвимых персонажей в растущую волну тьмы и бросает каждому вызов найти свое место в мире, который стоит на грани катастрофы. Эльфы и гномы, орки и люди, волшебники и гарфуты... по мере того, как дружба испытывается, а королевства начинают распадаться, силы доброй воли борются все храбрее, чтобы удержать то, что для них важнее всего... друг друга - говорится в описании к видео на YouTube-канале Prime Video.

Дополнение

Второй сезон стартует 29 августа в более чем 240 странах и регионах. Amazon не обнародовала график выхода серий, но первый сезон начался с двух эпизодов, их транслировали по одному в неделю

Напомним

Компания Warner Bros. объявила, что в 2026 году выпустит новый фильм серии "Властелин колец". Продюсером ленты, получившей рабочее название "Охота на Голума", станет режиссер оригинальных фильмов "Властелин колец" Питер Джексон, а режиссером - Энди Серкис, сыгравший роль самого Голума в трилогии.