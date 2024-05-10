Warner Bros. анонсувала новий фільм у всесвіті "Володаря перснів": головним героєм стане Ґолум
Київ • УНН
У 2026 році компанія Warner Bros. випустить "Володар перснів: Полювання на Ґолума", перший фільм нової серії "Володаря перснів", присвячений персонажу Ґолуму, режисера Енді Серкіса та продюсерів Пітера Джексона, Френ Волш і Філіпи Бойєнс.
У 2026 році Warner Bros. випустить перший фільм з нового циклу "Володаря перснів", у центрі якого буде персонаж Ґолум. попередня назва фільму "Володар перснів: Полювання на Ґолума". Про це пише видання Variety, передає УНН.
Деталі
Продюсерами фільму стане режисер оригінальної трилогії "Володар перснів" Пітер Джексон і його партнери Френ Уолш і Філіппа Боєнс.
А режисером стане Актор Енді Серкіс, який і зіграв Ґолума. До речі, цього вні повернеться до своєї ролі.
Виконавчим продюсером фільму обрали Кена Камінса
Для мене честь і привілей повертатися до Середземʼя з нашим хорошим другом і колегою Енді Серкісом, який має незавершені справи з тим смердючим Ґолумом! Як довічні шанувальники величезної міфології професора Толкіна, ми пишаємося тим, що працюємо з Майком Де Лукою, ,Пам Ебді та всією командою Warner Bros. над ще однією епічною пригодою
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Довідково
"Володар перснів" — це кінотрилогія з трьох епічних фантастичних пригодницьких фільмів, заснована на романі "Володар перснів" британського письменника Джона Толкіна.
Перший фільм трилогії — "Володар перснів: Братерство персня" — вийшов у 2001 році, другий — "Володар перснів: Дві вежі" — у 2002 році, а третій — "Володар перснів: Повернення короля" — у 2003 році.
Оригінальна трилогія "Володар перснів", очолювана Джексоном, зібрала майже 3 мільярди доларів у всьому світі, також ця трійка фільмів була номінована на 30 премій "Оскар" і забрала додому 17 трофеїв.
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