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Warner Bros. анонсувала новий фільм у всесвіті "Володаря перснів": головним героєм стане Ґолум

Warner Bros. анонсувала новий фільм у всесвіті "Володаря перснів": головним героєм стане Ґолум

Київ • УНН

 • 102459 перегляди

У 2026 році компанія Warner Bros. випустить "Володар перснів: Полювання на Ґолума", перший фільм нової серії "Володаря перснів", присвячений персонажу Ґолуму, режисера Енді Серкіса та продюсерів Пітера Джексона, Френ Волш і Філіпи Бойєнс.

У 2026 році Warner Bros. випустить перший фільм з нового циклу "Володаря перснів", у центрі якого буде персонаж Ґолум. попередня назва фільму "Володар перснів: Полювання на Ґолума". Про це пише видання Variety, передає УНН.

Деталі 

Продюсерами фільму стане режисер оригінальної трилогії "Володар перснів" Пітер Джексон і його партнери Френ Уолш і Філіппа Боєнс. 

А режисером стане Актор Енді Серкіс, який і зіграв Ґолума. До речі, цього вні повернеться до своєї ролі. 

Виконавчим продюсером фільму обрали Кена Камінса

Для мене честь і привілей повертатися до Середземʼя з нашим хорошим другом і колегою Енді Серкісом, який має незавершені справи з тим смердючим Ґолумом! Як довічні шанувальники величезної міфології професора Толкіна, ми пишаємося тим, що працюємо з Майком Де Лукою, ,Пам Ебді та всією командою Warner Bros. над ще однією епічною пригодою

- написали у спільній заяві Джексон, Уолш та Боєнс.

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Довідково

"Володар перснів" — це кінотрилогія з трьох епічних фантастичних пригодницьких фільмів, заснована на романі "Володар перснів" британського письменника Джона Толкіна.

Перший фільм трилогії — "Володар перснів: Братерство персня" — вийшов у 2001 році, другий — "Володар перснів: Дві вежі" — у 2002 році, а третій — "Володар перснів: Повернення короля" — у 2003 році.

Оригінальна трилогія "Володар перснів", очолювана Джексоном, зібрала майже 3 мільярди доларів у всьому світі, також ця трійка фільмів була номінована на 30 премій "Оскар" і забрала додому 17 трофеїв. 

Нагадаємо

На екрани після кількох років перерви все ж вийде черговий фільм "Ріддік" з Віном Дізелем у ролі головного героя. Режисером нової частини франшизи під назвою "Ріддік: Фурія" знову виступить Девід Твігі. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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