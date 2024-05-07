Він Дізель повертається до фантастичної франшизи "Ріддік", яка зробила йому ім'я

ukenru
17:57 • 33564 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 51228 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 67608 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 166425 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 130564 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 130172 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 124071 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 119444 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 111615 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129823 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 118658 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 80467 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 87704 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 103790 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 66984 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 166432 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 339421 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 415660 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 426154 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 337353 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 51216 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 87704 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 80467 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 86976 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 100822 перегляди
Актуальне
Він Дізель повертається до фантастичної франшизи "Ріддік", яка зробила йому ім'я

Він Дізель повертається до фантастичної франшизи "Ріддік", яка зробила йому ім'я

Київ • УНН

 • 119804 перегляди

Він Дізель повернеться до франшизи про Ріддіка з новим фільмом "Ріддік: Фурія, виробництво якого розпочнеться у серпні 2024 року.

На екрани після кількох років перерви все ж вийде черговий фільм "Ріддік" з Віном Дізелем у ролі головного героя. Режисером нової частини франшизи під назвою "Ріддік: Фурія" знову виступить Девід Твігі. Про це пише УНН з посиланням на Slashfilm.

Деталі

Виробництво "Фурії" розпочнеться 26 серпня 2024 року, а зйомки відбуватимуться в Німеччині, Іспанії та Великій Британії. Таким чином, проект замикає коло, до якого Дізель і Твігі прагнули протягом певного часу. У 2019 році зірка "Форсажу" поділився в Instagram, що сценарій "Ріддіка 4" завершено. Майже п'ять років пішло на те, щоб дуету вдалося розпочати роботу над своєю ідеєю, але дата прем'єри поки не озвучувалася.

Вікенд у сімейному колі: топ фільмів для великодніх вихідних 03.05.24, 16:22 • 103567 переглядiв

Синопсис четвертої частини говорить, що Ріддік нарешті повертається на свою рідну планету, місце, яке він ледь пам'ятає і яке може залишитися в руїнах. Але там він знаходить інших фуріанців, які борються за своє існування проти нового монстра. І деякі з цих фуріанців схожі на Ріддіка більше, ніж він міг собі уявити.

Поки не повідомляється, хто ще зніматиметься разом з Дизелем. Актор додатково продюсуватиме фільм разом із Самантою Вінсент, Торстеном Шумахером, Ларсом Сильвестом та Джо Нойраутером. Невідомо, чи будуть задіяні актори з попередніх фільмів "Ріддіка" - "Суцільної темряви" 2000 року, "Хронік Ріддіка" 2004 року та "Ріддіка" 2013 року.

Нагадаємо

Фільм "Ріддік" став хітом, зібравши 98,3 мільйона доларів у світовому прокаті при бюджеті в 38 мільйонів доларів. Це дозволило зберегти надію на появу четвертого фільму протягом більш ніж десяти років. Чи буде Universal Pictures знову співпрацювати з ними для дистрибуції нового фільму, поки що невідомо, але права на нього вже продані на різних міжнародних ринках по всьому світу.

Актори хітового фільму жахів "Відьма з Блер" вимагають справедливої компенсації від компанії-дистриб’ютора 23.04.24, 12:56 • 112861 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

УНН Lite
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
ispaniiaІспанія
nimechchynaНімеччина
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,335.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.97