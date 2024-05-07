Він Дізель повертається до фантастичної франшизи "Ріддік", яка зробила йому ім'я

На екрани після кількох років перерви все ж вийде черговий фільм "Ріддік" з Віном Дізелем у ролі головного героя. Режисером нової частини франшизи під назвою "Ріддік: Фурія" знову виступить Девід Твігі. Про це пише УНН з посиланням на Slashfilm.

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Виробництво "Фурії" розпочнеться 26 серпня 2024 року, а зйомки відбуватимуться в Німеччині, Іспанії та Великій Британії. Таким чином, проект замикає коло, до якого Дізель і Твігі прагнули протягом певного часу. У 2019 році зірка "Форсажу" поділився в Instagram, що сценарій "Ріддіка 4" завершено. Майже п'ять років пішло на те, щоб дуету вдалося розпочати роботу над своєю ідеєю, але дата прем'єри поки не озвучувалася.

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Синопсис четвертої частини говорить, що Ріддік нарешті повертається на свою рідну планету, місце, яке він ледь пам'ятає і яке може залишитися в руїнах. Але там він знаходить інших фуріанців, які борються за своє існування проти нового монстра. І деякі з цих фуріанців схожі на Ріддіка більше, ніж він міг собі уявити.

Поки не повідомляється, хто ще зніматиметься разом з Дизелем. Актор додатково продюсуватиме фільм разом із Самантою Вінсент, Торстеном Шумахером, Ларсом Сильвестом та Джо Нойраутером. Невідомо, чи будуть задіяні актори з попередніх фільмів "Ріддіка" - "Суцільної темряви" 2000 року, "Хронік Ріддіка" 2004 року та "Ріддіка" 2013 року.

Нагадаємо

Фільм "Ріддік" став хітом, зібравши 98,3 мільйона доларів у світовому прокаті при бюджеті в 38 мільйонів доларів. Це дозволило зберегти надію на появу четвертого фільму протягом більш ніж десяти років. Чи буде Universal Pictures знову співпрацювати з ними для дистрибуції нового фільму, поки що невідомо, але права на нього вже продані на різних міжнародних ринках по всьому світу.

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