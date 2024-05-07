Вин Дизель возвращается к фантастической франшизе "Риддик", которая сделала ему имя

На экраны после нескольких лет перерыва все же выйдет очередной фильм "Риддик" с Вином Дизелем в роли главного героя. Режиссером новой части франшизы под названием "Риддик: Фурия" снова выступит Дэвид Твиги. Об этом пишет УНН со ссылкой на Slashfilm.

Детали

Производство "Фурии" начнется 26 августа 2024 года, а съемки будут проходить в Германии, Испании и Великобритании. Таким образом, проект замыкает круг, к которому Дизель и Твиги стремились в течение определенного времени. В 2019 году звезда "Форсажа" поделился в Instagram, что сценарий "Риддика 4" завершен. Почти пять лет ушло на то, чтобы дуэту удалось начать работу над своей идеей, но дата премьеры пока не озвучивалась.

Уик-энд в семейном кругу: топ фильмов для пасхальных выходных

Синопсис четвертой части гласит, что Риддик наконец возвращается на свою родную планету, место, которое он едва помнит и которое может остаться в руинах. Но там он находит других фурианцев, которые борются за свое существование против нового монстра. И некоторые из этих фурианцев похожи на Риддика больше, чем он мог себе представить.

Пока не сообщается, кто еще будет сниматься вместе с Дизелем. Актер дополнительно будет продюсировать фильм вместе с Самантой Винсент, Торстеном Шумахером, Ларсом Сильвестом и Джо Нойраутером. Неизвестно, будут ли задействованы актеры из предыдущих фильмов "Риддика" - "Сплошной темноты" 2000 года, "Хроник Риддика" 2004 года и "Риддика" 2013 года.

Напомним,

Фильм "Риддик" стал хитом, собрав 98,3 миллиона долларов в мировом прокате при бюджете в 38 миллионов долларов. Это позволило сохранить надежду на появление четвертого фильма в течение более чем десяти лет. Будет ли Universal Pictures снова сотрудничать с ними для дистрибуции нового фильма, пока что неизвестно, но права на него уже проданы на различных международных рынках по всему миру.

Актеры хитового фильма ужасов "Ведьма из Блэр" требуют справедливой компенсации от компании-дистрибьютора