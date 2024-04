Актеры "Бидьма из Блэр" призывают увеличить ретроактивный гонорар

Творческая группа хитового фильма ужасов 1999 года "The Blair Witch Project" настаивает на увеличении ретроактивной компенсации трем звездам фильма. Также исполнители ролей фильма настаивают на проведении обсуждения будущего перезапуска ленты. Об этом передает УНН с ссылкой на The New York Times.

Детали

Творческая группа хитового фильма ужасов 1999 года "The Blair Witch Project" (в украинском прокате "Блэрская ведьма: Курсовая с того света") просит увеличить ретроактивную компенсацию трем звездам фильма, а также провести "содержательные консультации" относительно будущего перезапуска.

Просьба была подана в форме открытого письма, подписанного Джошуа Леонардом, одной из звезд фильма, и размещена в социальных сетях в субботу, через несколько недель после того, как Lionsgate и Blumhouse объявили о перезапуске.

Хотя мы, создатели оригинального фильма, уважаем право Lionsgate монетизировать интеллектуальную собственность, как считаем нужным, мы должны подчеркнуть значительный вклад оригинального актерского состава, Хизер Донахью, Джошуа Леонарда и Майка Уильямса - говорится в письме, цитируя двух других лидеров вместе с Леонардом.

Актеры также отметили, что "чтят наследие фильма в, соответственно "считают, что заслуживают того, чтобы их отмечали за их длительную связь с франшизой".

Письмо подписали режиссеры фильма Даниэль Мирик и Эдуардо Санчес, а также Грегг Хейл, Робин Коуи и Майкл Монелло, которые были продюсерами оригинального фильма.

Справочно

"Проект ведьмы из Блэр" стал явлением поп-культуры благодаря шаткой съемке с рук и преимущественно импровизированным диалогам, а также скромному бюджету и причудливой интернет-маркетинговой кампании.

Фильм с бюджетом в 60 000 долларов был снят примерно за неделю и стал неожиданным коммерческим и критическим ударом, собрав почти 250 миллионов долларов - рекорд для инди-фильма в то время.

Напомним,

