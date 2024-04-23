Актеры "Бидьма из Блэр" призывают увеличить ретроактивный гонорар

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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the-new-york-timesНью-Йорк Таймс
Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  44206 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  126957 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  127284 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  133863 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  118028 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  156035 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224033 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  422433 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175493 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131761 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Демченко: через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается нормальных движение в обоих направлениях, в очередях 250 грузовиков

Демченко: через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается нормальных движение в обоих направлениях, в очередях 250 грузовиков

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Украина обсудила с Турцией Формулу мира и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе

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19 апреля 2024, 15:15  •  422433 просмотра
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В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  389405 просмотра

Актеры "Бидьма из Блэр" призывают увеличить ретроактивный гонорар

Творческая группа фильма ужасов 1999 года "The Blair Witch Project" требует увеличения ретроспективной компенсации за три звезды и содержательных консультаций относительно будущего перезапуска франшизы.

Культура •   •  2270 просмотра
Актеры "Бидьма из Блэр" призывают увеличить ретроактивный гонорар

Из-за невыполнения контракта ГОТ полностью отказался от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ

Из-за невыполнения договорных обязательств "Государственный оператор тыла" отказался от услуг ООО "Твой хлеб" и перераспределил объемы поставок в пользу других компаний для доставки продовольствия Вооруженным Силам.

Война •   •  3426 просмотра
Из-за невыполнения контракта ГОТ полностью отказался от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Днепра

Ракета направлялась к Днепру, что вызвало воздушную тревогу в Киеве и нескольких регионах Украины, согласно предупреждениям Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  3289 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Днепра

Харьковскую телебашню, вероятно, можно будет восстановить после завершения войны - чиновник ОГА

Харьковская телебашня, по словам представителя ОВА Ивана Сокола, может быть восстановлена, вероятно, только после окончания боевых действий.

Общество •   •  4070 просмотра
Харьковскую телебашню, вероятно, можно будет восстановить после завершения войны - чиновник ОГА

Демченко: через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается нормальных движение в обоих направлениях, в очередях 250 грузовиков

Через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях. В очереди стоят 250 грузовиков. В то же время польские фермеры блокируют пункт пропуска "Рава-Русская", где в очереди стоят около 350 грузовиков.

Общество •   •  3789 просмотра
Демченко: через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается нормальных движение в обоих направлениях, в очередях 250 грузовиков

Украина обсудила с Турцией Формулу мира и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с послом Турции, чтобы обсудить двустороннюю деятельность, Формулу мира президента Зеленского, подготовку к Глобальному саммиту мира и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе.

политика •   •  4371 просмотра
Украина обсудила с Турцией Формулу мира и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе

"Storm Shadow и прочее действительно нужно Украине на поле боя": Зеленский переговорил с Сунаком о пакете помощи

Президент Зеленский объявил о крупнейшем пакете оборонной поддержки Украины со стороны Великобритании, включающем ракеты Storm Shadow, бронетехнику, катера и боеприпасы, которые, по его словам, имеют решающее значение для нужд Украины на поле боя.

Война •   •  4589 просмотра
"Storm Shadow и прочее действительно нужно Украине на поле боя": Зеленский переговорил с Сунаком о пакете помощи

В Днепровском районе утром сбили российский беспилотник-разведчик

В Днепровском районе утром украинские защитники сбили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Война •   •  3855 просмотра
В Днепровском районе утром сбили российский беспилотник-разведчик

В Харькове на Пасху закроют вход на городские кладбища

В Харькове на Пасху, 5 апреля, вход на городские кладбища и мемориальные комплексы будет закрыт для защиты от непредсказуемых вражеских атак на фоне усиления ракетных обстрелов и ударов беспилотников по инфраструктуре города.

Общество •   •  5311 просмотра
В Харькове на Пасху закроют вход на городские кладбища

Кулеба поручил принять меры в отношении мужчин мобилизационного возраста за границей: "Это будет честно"

Глава МИД Украины поручил принять меры по получению консульских услуг мужчинами мобилизационного возраста за границей.

Война •   •  6340 просмотра
Кулеба поручил принять меры в отношении мужчин мобилизационного возраста за границей: "Это будет честно"