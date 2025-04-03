ВСУ: потери оккупантов возросли на 1390 военных и 6 танков
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о значительных потерях врага за сутки: 1390 военных, 6 танков, 22 боевые бронированные машины и 49 артиллерийских систем. Общие потери достигли 919 570 человек.
Оккупанты потеряли 1390 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 03.04.25:
- Личный состав: 919 570 (+1390).
- Танки: 10521 (+6).
- Бронированные боевые машины: 21902 (+22).
- Артиллерийские системы: 25625 (+49).
- РСЗО: 1348 (+1).
- Средства ПВО: 1123.
- Самолеты: 370.
- Вертолеты: 335.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 31597 (+92).
- Крылатые ракеты: 3123.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 42775 (+88).
- Специальная техника: 3787.
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