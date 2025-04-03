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ВСУ: потери оккупантов возросли на 1390 военных и 6 танков

Киев • УНН

 • 100061 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о значительных потерях врага за сутки: 1390 военных, 6 танков, 22 боевые бронированные машины и 49 артиллерийских систем. Общие потери достигли 919 570 человек.

ВСУ: потери оккупантов возросли на 1390 военных и 6 танков

Оккупанты потеряли 1390 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 03.04.25:

- Личный состав: 919 570 (+1390).

- Танки: 10521 (+6).

- Бронированные боевые машины: 21902 (+22).

- Артиллерийские системы: 25625 (+49).

- РСЗО: 1348 (+1).

- Средства ПВО: 1123.

- Самолеты: 370.

- Вертолеты: 335.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 31597 (+92).

- Крылатые ракеты: 3123.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 42775 (+88).

- Специальная техника: 3787.

Генштаб о ситуации на фронте: оккупанты совершили 69 штурмов на Покровском направлении02.04.25, 22:58 • 8506 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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